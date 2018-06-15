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Уличная мода
Виктория Энгельман, 22 года

Виктория Энгельман, 22 года

Наша сегодняшняя героиня – очень жизнерадостная и позитивная девушка. Виктория — фитнес-тренер по йоге и аэробике, основательница шоурума брендовой одежды и мама маленькой дочки.

 

Стиль, для меня, — это одежда, в которой мне комфортно как физически, так и морально. Я люблю выделяться и даже многие друзья называют меня «городской сумасшедшей». Трудно выразить такое понятие, как мода, так как она включает в себя разные аспекты. Но в одном уверена точно, что она живет во мне. Может именно по этому я решила создать шоурум с одеждой, которая понравится многим городским девушкам.

Образ:
Платье: Showroom 10/11
Куртка: Showroom 10/11
Сумка: Showroom 10/11
Сандалии: Solo Style
Брошь: Showroom 10/11
Серьги, кольцо: Pandora
Браслет, невидимка @zorina_wb_
Часы: CALVIN KLEIN

Главное правило: мой образ должен отражать мою внутреннюю сущность. Я не я, если надену лаконичный однотонный костюм, но не дополню образ яркой обувью. А её у меня много… особенно туфель!

Раньше одежду покупала в Заре и Манго. Сейчас заказываю и сотрудничаю с партнёрами своего магазина, это представители таких марок, как Merry Perry, T-Skirt, NadoNado.

Мои любимые ароматы — Hermes un jardin en mediterranee, Dezigual — you, narciso Rodriguez-for her и shiseido-zen

Основная фишка моего образа — мужские часы. Макияжа практически нет — только тушь для ресниц и бальзам.

Одна из любимых вещей в гардеробе — костюм в пижамном стиле. Легко, подойдёт к любому поводу и очень комфортный. Но есть одна бесценная вещь — драные джинсы! С ними связано столько воспоминаний. Да, и к тому же они не убиваемые: 5 лет они служат мне верой и правдой.

Некоторые люди не умеют чувствовать себя, а значит, у них нет стиля. Хоть ты будь в Гуччи, а толка — никакого! К сожалению, такое очень часто встречается.

Конечно, я — мама, к тому же у меня дочка. Мне важно привить ей чувство стиля: кто, если не я, может показать ей это на собственном примере! И у нас есть успехи — моя Алиса носит только платья, при этом юбочка «обязательно должна кружиться»!

 

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 10:29 +4

«Уличная мода»

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Дмитрий Першиков, 27 лет
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