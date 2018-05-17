Кристина Таскаева, 19 лет
Кристина — студентка ТулГУ. Она рассказала нам, как выбирает практичную одежду на все случаи жизни.
Образ:
Пыльно-розовый кардиган — Beefree
Блузка — Free people
Джинсы — Zara
Кроссовки — Bershka
Золотой браслет — Pandora sunlight
Браслет с камнем — Diva
Кольцо — Pandora
Одежду покупаю не так часто, потому что ходить по магазинам из-за учебы некогда.
Любимый аромат — YSL black opium, так как люблю сладкие ароматы, а в этом привлекли пряно- восточные нотки. Просто завораживает запах!
Самые любимые вещи в гардеробе — это теплый вельветовый свитер из Зары, очень люблю его цвет и то, насколько он мягкий. Вообще мне нравятся уютные и милые вещи, порой которые я покупаю далеко не во взрослых магазинах. Так, например, самые любимые джинсы из Zara kids с заклепками в виде сердечек сбоку (из-за низкого роста могу себе позволить носить такие вещи).
Мода и стиль — это выражение того, как ощущает себя человек внутри и пытается это показать в одежде.
Чаще всего я создаю образы сама, но иногда вдохновляют такие блогеры как Marzia, Jenn Im, LaMadelynn.
Покупаю одежду в известных всем магазинах: Zara trf и kids, Stradivarius, beefree. Они доступны всем и почему бы не приобрести вещи там?
Только тульскими магазинами стараюсь не ограничиваться, заказываю одежду в интернет-магазине Asos.
Самые дорогие вещи — это платье Free people и черное пальто Mango. Это была любовь с первого взгляда!
Из аксессуаров чаще всего ношу золотой браслет, так как это дорогой для меня подарок.
Один из самых практичных образов для меня — черные джинсы Zara и пыльно-розовая футболка Mango. Самый удобный вариант, в нем можно хоть на учебу, хоть на прогулку по парку!
Макияж для меня не так уж и важен, я редко ярко крашусь, обхожусь тушью, гелем для бровей. Иногда крашу стрелки.