Кристина Таскаева, 19 лет

Кристина — студентка ТулГУ. Она рассказала нам, как выбирает практичную одежду на все случаи жизни.

Образ:

Пыльно-розовый кардиган — Beefree

Блузка — Free people

Джинсы — Zara

Кроссовки — Bershka

Золотой браслет — Pandora sunlight

Браслет с камнем — Diva

Кольцо — Pandora

Одежду покупаю не так часто, потому что ходить по магазинам из-за учебы некогда.

Любимый аромат — YSL black opium, так как люблю сладкие ароматы, а в этом привлекли пряно- восточные нотки. Просто завораживает запах!

Самые любимые вещи в гардеробе — это теплый вельветовый свитер из Зары, очень люблю его цвет и то, насколько он мягкий. Вообще мне нравятся уютные и милые вещи, порой которые я покупаю далеко не во взрослых магазинах. Так, например, самые любимые джинсы из Zara kids с заклепками в виде сердечек сбоку (из-за низкого роста могу себе позволить носить такие вещи).

Мода и стиль — это выражение того, как ощущает себя человек внутри и пытается это показать в одежде.

Чаще всего я создаю образы сама, но иногда вдохновляют такие блогеры как Marzia, Jenn Im, LaMadelynn.

Покупаю одежду в известных всем магазинах: Zara trf и kids, Stradivarius, beefree. Они доступны всем и почему бы не приобрести вещи там?

Только тульскими магазинами стараюсь не ограничиваться, заказываю одежду в интернет-магазине Asos.

Самые дорогие вещи — это платье Free people и черное пальто Mango. Это была любовь с первого взгляда!

Из аксессуаров чаще всего ношу золотой браслет, так как это дорогой для меня подарок.

Один из самых практичных образов для меня — черные джинсы Zara и пыльно-розовая футболка Mango. Самый удобный вариант, в нем можно хоть на учебу, хоть на прогулку по парку!

Макияж для меня не так уж и важен, я редко ярко крашусь, обхожусь тушью, гелем для бровей. Иногда крашу стрелки.