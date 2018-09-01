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Уличная мода
Бегдаш Дарья, 28 лет

Бегдаш Дарья, 28 лет

Сегодня в рубрике креативная девушка Дарья. Даша — Event-менеджер, руководитель компании BRIOSHOW. У нее нетипичная внешность и стиль соответствующий. Слово Даше.

 

Сегодня на мне легкий лук в стиле casual в пудровых оттенках. Я очень люблю такое сочетание цветов. Все вещи в основном приобретены в сетевых магазинах — Zara, Stradivarius. Белая объемная кофта пригодится, кстати, вечером, ведь осень уже начинает ощущаться, а комфорт в одежде играет для меня не последнюю роль.

Глобально гардероб обновляю раз в сезон. Но в голове всегда есть список musthave, которые хочется приобрести все зависимости от времени года. И покупки из серии «это любовь с первого взгляда», конечно, никто не отменял.

Ароматы меняю в зависимости от времени года и настроения. Зимой это одни ароматы, а летом- другие. Но всегда у меня есть Dior Addict. А также различные ароматы от Burberry. Всегда возвращаюсь к ним.

Любимая вещь в гардеробе — это белоснежные кеды. Они в состоянии дополнить любой образ, это самая универсальная вещь из тех, что у меня были.


Мода и стиль — это, в первую очередь, возможность перевоплощения. Я всегда стараюсь воспринимать тренды, какими бы странными они не казались на первый взгляд. Возможность примерить на себя новый образ позволяет узнать себя с новой стороны.

В первую очередь для создания своего стиля необходимо определить свой цветотип и тип фигуры, а также изучить теорию сочетания цветов между собой и правила составления базового гардероба. Придя к понимаю этой основы, выбирать одежду, которая «идет», не составляет труда. Я считаю это базой для создания собственного стиля.

Обновляю гардероб на сезон: я всегда составляю список вещей, которые планирую купить и начинаю поиск. Чаще всего, вещи заказываю в интернете. Но бывают, конечно, и спонтанные покупки.

Я не гонюсь за брендами, поэтому не делаю акцента на стоимость какой-то отдельной вещи, чтобы все крутилось вокруг нее. Самые дорогие вещи в моем гардеробе — это однозначно обувь и сумки. Здесь я категорична — только натуральная кожа.

Любимый аксессуар — часы. Их у меня много, на все случаи жизни. Я предпочитаю классические часы со стрелками новомодным электронным браслетам.

В повседневной жизни мне близок стиль casual. Он наиболее гармонично смотрится на городских улицах и в рамках моей творческой профессии. Больше всего в моем гардеробе футболок и юбок.

Макияж — это моя религия. Макияж имеет огромное значение для создания целостного образа: я обучалась у визажистов и постоянно смотрю различные видео о новых техниках и трендах в макияже. Это очень мощное средство преображения.

 

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 09:00 +10

«Уличная мода»

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