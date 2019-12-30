30 декабря: туляков предупредили о последствиях чрезмерного потребления кофе

30 декабря 1914 г. газета «Тульская молва» предупредила туляков о том, что чрезмерное потребление кофе может привести к плохим последствиям.

Так, в небольшой заметке сообщалось, что на Набережной улице, в д. Навроцкого, семнадцатилетняя П. Ф. Дойникова, выпив «бесконечное» число чашек кофе, впала в бессознательное состояние, так что ее пришлось отправлять в больницу, где в течение долгих часов ее напрасно старались привести в чувство. Правда, в настоящее время Дойникова, по сообщению газеты, уже поправляется.

Кстати, в дореволюционной России это был период наибольшего потребления кофе. Пик кофейного импорта пришелся на 1913 год, и упал затем только в связи с военными событиями. Да еще с 1915 года на кофе ввели повышенные пошлины как на предмет роскоши.