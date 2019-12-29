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Тульские тайны: Этот день в истории города
29 декабря: в Туле открыли новое трамвайное депо

29 декабря: в Туле открыли новое трамвайное депо

29 декабря 1959 г. состоялся торжественный митинг, посвященный вводу в действие нового трамвайного депо. На нем присутствовали работники Тульской городской железной дороги, строители, представители общественных организаций.

В этот день вступило в эксплуатацию новое трамвайное депо, предназначенное для обслуживания 155 вагонов. Новое депо предназначалось для эксплуатационного обслуживания вагонов: чистка и проверка их, заправка смазкой и песком, мелкий ремонт. Помещение имело приточно-вытяжную вентиляцию, была построена котельная, работающая на газовом топливе. Создан непрерывный запас горячей воды. Все это давало возможность содержать вагоны в чистом, культурном состоянии.

Культура производства, хорошие условия труда должны были позволить коллективу трамвайщиков в ближайшее время перейти на дневной осмотр подвижного состава, что положительно должно было сказаться на качестве осмотра, уменьшении случаев захода вагонов в депо по неисправности.

Вдвое были увеличены парковые пути депо. Их протяженность составляла теперь три с половиной километра. Вагоны продвигаются теперь только в одном направлении, исключена подача их задним ходом.

Также с вводом в строй нового депо значительно улучшались эксплуатация и ремонт вагонного парка. Старое здание депо, расположенное по Красноармейской улице, передавалось под ремонтные мастерские, для выполнения малого, среднего и капитального ремонта вагонов.

Начальник службы подвижного состава депо Д. И. Зотов доложил о готовности первого трамвайного поезда к отправке. Была подана команда вести вагон второго маршрута Заречье – Рогожинский поселок. М. М. Трегубов разрезал красную ленточку. Путь открыт.

Почетный рейс совершила молодая вагоновожатая, комсомолка Зинаида Кузнецова. Украшенный флажками вагон вышел на линию. Многочисленные участники митинга проводили его аплодисментами.

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Автор: Сергей Гусев
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