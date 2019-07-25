25 июля: после Карибского кризиса туляки поддерживали Кубу запчастями и удобрениями

Если еще в пятидесятых годах прошлого века большинство советских граждан знали о существовании Кубы лишь из разглядывания глобуса, то в начале шестидесятых Остров Свободы оказался уже в центре мирового внимания.

Столь повышенное внимание было связано с размещением на Кубе советских ядерных ракет, готовых в короткий срок долететь до США. Американцы, как считают современные эксперты, прошляпили скрытое перемещение 40-тысячной команды вежливых людей и ядерных ракет. Все закончилось Карибским кризисом 1962 года, когда обеим сторонам пришлось пойти на уступки. Хрущеву — вывезти с Кубы ядерный арсенал, США — дать публичные гарантии о ненападении на остров.

Напряженность ситуации в этом регионе снизилась, но не более. Советский Союз продолжал военное и экономическое сотрудничество с Кубой. Так, 2 января 1964 года, когда Республика отмечала пятую годовщину революции, на празднования прибыла советская делегация во главе с членом Президиума Ц. К. КПСС, секретарем ЦК КПСС Н. В. Подгорным, который пообщался не только с Фиделем Кастро, но и с легендарным Че.

По-видимому, во время этого визита были достигнуты дополнительные договоренности о партнерстве. С Кубы пошли в СССР поставки сладкого тростникового сахара, который помнят все советские жители. Он продавался в любой булочной по той же цене, что и отечественный. Также Остров Свободы делился цитрусовыми, ромом, кофе, сигарами, сигаретами и сигариллами. Говорят, что оборотистые люди на кубинских сигарах делали неплохой бизнес — в СССР они стоили копейки по сравнению с ценами на мировом рынке. В ответ на Остров Свободы начали привозить все, за исключением, как шутили кубинцы, снегоочистителей.

Подключили к этим поставкам и туляков, которые посылали на Кубу продукцию своих предприятий. Только к концу июля 1964 года Лаптевский машиностроительный завод отправил на Кубу 34 насоса, узловский машиностроительный завод — девять штук мостовых кранов грузоподъемностью 10−25 т, новомосковский химкомбинат — 2 500 т удобрений. Кроме того кубинцы получали из Тулы запчасти к мотороллерам, светильники, буровые станки, санитарную арматуру и другую продукцию. А, учитывая специфику тульских предприятий, на которых выпускались не только светильники, может и еще кое-что перепало.

Кстати, сравнительно недавно Министерство обороны РФ обнародовало список официальных потерь советских граждан, погибших на Кубе с 1 августа 1962 по 16 августа 1964 года. Список получился немаленький — из 64 фамилий. Причем, эти люди погибли не только в ходе боевой подготовки или болезней и несчастных случаев, но и при спасении кубинцев во время сильнейшего урагана «Флора», пронесшегося осенью 1963 года. Тогда погибло более тысячи человек, более 175 000 остались без жилья, было уничтожено громадное количество посевов — основы экономики острова. В 1978 году по предложению Фиделя Кастро в окрестностях Гаваны был построен мемориал памяти советских воинов, похороненных на Кубе.