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Тульские тайны: Этот день в истории города
24 июля: туляк Шистовский изобрел астроскоп для наблюдения за космосом

24 июля: туляк Шистовский изобрел астроскоп для наблюдения за космосом

Ровно сто лет назад, в 1919 году, в Тульском губернском отделе народного образования демонстрировался вновь изобретенный астрономический прибор (астроскоп), «который наглядно показывает положение каждого небесного светила в какое угодно время дня и ночи».

Народный комиссариат по просвещению одобрил этот прибор и заказал изобретателю, туляку-студенту Шистовскому медаль для изготовления астроскопа для применения во всех школах республики.

Константин Николаевич Шистовский родился в д. Лаптево, ныне Ясногорск, выпускник тульской Перовской гимназии. В 1929 году стал первым директором Московского планетария. Изобрел для него около 60 оригинальных аппаратов, прочитал тысячи лекций. Большинство планетариев в Советском Союзе создавались при его непосредственном участии.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:00 +4
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