24 июля: туляк Шистовский изобрел астроскоп для наблюдения за космосом

Ровно сто лет назад, в 1919 году, в Тульском губернском отделе народного образования демонстрировался вновь изобретенный астрономический прибор (астроскоп), «который наглядно показывает положение каждого небесного светила в какое угодно время дня и ночи».

Народный комиссариат по просвещению одобрил этот прибор и заказал изобретателю, туляку-студенту Шистовскому медаль для изготовления астроскопа для применения во всех школах республики.

Константин Николаевич Шистовский родился в д. Лаптево, ныне Ясногорск, выпускник тульской Перовской гимназии. В 1929 году стал первым директором Московского планетария. Изобрел для него около 60 оригинальных аппаратов, прочитал тысячи лекций. Большинство планетариев в Советском Союзе создавались при его непосредственном участии.