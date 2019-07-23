23 июля: в Тулу приехал режиссер фильма «Табор уходит в небо» Эмиль Лотяну

23 июля 1979 г. в Туле и области начались концерты уникального киношоу «Лаутары» с участием популярных молдавских актеров.

«Лаутары» с молдавского – бродячие музыканты. И одноименный фильм режиссера Эмиля Лотяну, который принес ему первый громкий успех и награды престижных международных кинофестивалей. Теперь молдавский театр-студия киноактера и киностудия «Молдова-фильм» впервые сделали попытку создать программу специально для кинозалов. Фрагменты из фильмов, представляющих популярных актеров, в ней чередовались с их выступлениями. Артисты рассказывали о своем творческом пути, исполняли фрагменты из своих работ в кино и театре, юмористические сценки.

В киношоу приняли участие молдавский ансамбль «Миорица», известная молдавская певица, а также артистка театра и кино Марика Балан, артисты Владимир Шакало, Всеволод Гаврилов, Борис Миронюк, Михаил Кононов. Последнего, в общем-то, к звездам молдавского кино никак не отнести, но хорошее желание подзаработать и привлечь больше зрителей на концерты никто не отменял. А вот главные звезды молдавского кино того времени Светлана Тома и Григорий Григориу приехать в Тулу не смогли. Зато много о них рассказывал заслуженный деятель искусств Молдавии Эмиль Лотяну. Тот самый Лотяну, который и дал обоим актерам путевку в жизнь.

Режиссер считал, и об этом поведал зрителям на выступлениях в Туле, что требования к актеру настолько возросли, что никакой диплом театрального или киновуза еще не создает исполнителя главных ролей. «Сегодня актер – это прежде всего человек, который чувствует глубже и сильнее других». В соответствии с этим принципом он любил находить на главные роли в своих фильмах непрофессиональных актеров.

Так Светлана Тома готовилась уже поступать в юридический институт, когда Лотяну искал исполнительницу для фильма «Красные поляны». Спустя некоторое время, после фильма «Табор уходит в небо», она стала признанной звездой советского кино. В «Красных полянах» дебютировал и Григорий Григориу, вообще работавший грузчиком на вокзале одного из молдавских городов. Тома в итоге снялась более, чем в 50 фильмах, Григориу – почти в 40.

К моменту приезда в Тулу Лотяну снял уже два своих главных фильма – «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» по рассказам Чехова и с потрясающей музыкой Евгения Доги. Замысел третьего своего шедевра, видимо, только рождался, и относительно ближайших планов Лотяну в Туле не говорил ничего конкретного – «Работаю над сценарием, говорить подробнее пока нет смысла».

Следующим же его фильмом станет биография великой русской балерины «Анна Павлова» – хорошее кино о служении искусству и личной драме. Главную роль в этом фильме сыграла супруга Лотяну Галина Беляева, которую все мы помним еще и как Веру Лисичкину из фильма «Ах, водевиль, водевиль». В 1983 году вышла на экраны двухсерийная киноверсия, а через три года появился пятисерийный телевариант «Анны Павловой».