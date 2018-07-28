28 июля: 90 лет назад население Тулы стремительно сокращалось

28 июля 1923 года «Коммунар» опубликовал статистику количества населения в Туле. За шесть послереволюционных лет город потерял больше 30 000 человек.

В 1917 году в Туле было зарегистрировано 155 401 житель, что делает немалую честь тогдашней системе учета. Не 155 400 или более 155 тысяч, чуть менее 156 000, а именно 155 401! В 1920 году количество туляков уменьшилось до 128 408, а летом 1923-го их стало 123 924 (62 914 женщин и 61 010 мужчин). Таким образом население Тулы против 1917 года уменьшилось на 20 процентов. Современники объясняли это тем, что из Тулы уехало очень много беженцев, отчасти эпидемиями и тем, что до августа предыдущего года число рождений было много меньше смертей. Борьба с буржуями и офицерством в качестве причины уменьшения населения не значилась.

К 1923 году рождаемость и смертность пришли в довоенные нормы и общий прирост населения за шесть месяцев этого года был равен 767 душам, или шесть человек на тысячу населения.

Кстати, в тот же день 28 июля ровно через десять лет газеты сообщили о том, что в Туле увеличилось потребление воды на одного жителя по сравнению с предыдущим годом с 29 до 34 литров в сутки.