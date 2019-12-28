28 декабря: в Туле открылся хлебный магазин-автомат

28 декабря 1959 г. на углу улиц Коммунаров, нынешнего проспекта Ленина, и Стадионной открылся первый в Туле магазин-автомат по продаже хлебобулочных изделий.

Считается, что идею автоматизации Хрущев привез из поездки по Америке, хотя еще в директивах ХХ съезда КПСС значилось «…максимально увеличить предварительную расфасовку товаров для продажи населению, развить сеть магазинов без продавцов, а также торговлю через автоматы, что позволит значительно улучшить обслуживание покупателей, сократить трудовые затраты в торговле и снизить издержки обращения».

В результате в СССР появилось большое количество всевозможных автоматов – пульверизатор одеколона, для продажи бутербродов, холодных закусок, карандашей, папирос. Наиболее прижились автоматы по продаже газированной воды и газет.

Продажа хлеба в магазине-автомате происходила следующим образом. Уплатив деньги в кассу, покупатель получал жетончик с обозначением номера того или иного автомата. Жетончик опускался в автомат – и оттуда выдавалось облюбованное покупателем изделие.