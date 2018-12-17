17 декабря: как Толстому пели романсы по телефону

17 декабря 1913 года «Тульская молва» рассказала о воспоминаниях некоей Н. Поляковой, напечатанных в популярном журнале «Заря». По словам этой дамы, она из Тулы когда-то пела по телефону романсы Л. Н. Толстому.

«Н. Полякова остановилась в Чернышевской гостинице, ее соединили телефоном с «Ясной Поляной» и в телефонную трубку она спела цыганский романс слушавшему ее Льву Николаевичу Толстому.

В этих воспоминаниях, пожалуй, все верно, кроме одной незначительной детали, а именно – как могла г-жа Полякова петь по телефону в Ясной Поляне, когда имение это никогда с Тулой телефоном соединено не было. Остается допустить, что или г-жа Полякова что-нибудь напутала, или ее просто мистифицировали».