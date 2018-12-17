блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
17 декабря: как Толстому пели романсы по телефону

17 декабря: как Толстому пели романсы по телефону

17 декабря 1913 года «Тульская молва» рассказала о воспоминаниях некоей Н. Поляковой, напечатанных в популярном журнале «Заря». По словам этой дамы, она из Тулы когда-то пела по телефону романсы Л. Н. Толстому.

«Н. Полякова остановилась в Чернышевской гостинице, ее соединили телефоном с «Ясной Поляной» и в телефонную трубку она спела цыганский романс слушавшему ее Льву Николаевичу Толстому.

В этих воспоминаниях, пожалуй, все верно, кроме одной незначительной детали, а именно – как могла г-жа Полякова петь по телефону в Ясной Поляне, когда имение это никогда с Тулой телефоном соединено не было. Остается допустить, что или г-жа Полякова что-нибудь напутала, или ее просто мистифицировали».

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:21 +5
16 декабря: 100 лет герою войны Николаю Тесакову
16 декабря: 100 лет герою войны Николаю Тесакову
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.