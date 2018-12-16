16 декабря: 100 лет герою войны Николаю Тесакову

16 декабря 1918 года родился Николай Федорович Тесаков — летчик 749-го авиационного полка дальнего действия 24-й авиационной дивизии авиации дальнего действия, младший лейтенант. Герой Советского Союза.

Родина Николая – деревня Чифировка ныне Киреевского района Тульской области. Окончив начальную школу, он переехал на Косую Гору. Учился в школе при станции Ясная Поляна, работал на металлургическом заводе слесарем, ходил в местный аэроклуб – они тогда были при каждом крупном предприятии.

Потом перебрался в Москву, а в 1939 году ушел в Красную Армию. Окончил Кировабадскую военную авиационную школу пилотов. Потом – война.

Летчик 749-го авиационного полка младший лейтенант Николай Тесаков к январю 1943 года совершил сто сорок успешных боевых вылетов на бомбардировку военных объектов и войск противника, нанеся врагу значительный урон. 25 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-вражеским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Тесакову Николаю Федоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Он предпочитал летать в тыл врага ночью, и был настоящим хозяином ночного неба. Из более двухсот своих боевых вылетов 193 Николай Тесаков совершил ночью.

Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалью.

5 ноября 1943 года во главе экипажа с штурманом А. К. Алгазиным, стрелком-радистом В.И. Шулецким и стрелком-радистом А.Н. Качаном не вернулся с боевого задания и пропал без вести.

Позже на имя жены от командира части пришло письмо. В нем говорилось: «Ваш муж служил в нашей гвардейской части. Высокое звание «гвардеец» он вместе с товарищами завоевал на фронте борьбы с заклятым врагом советского народа — германским фашизмом».

Имя Героя высечено на памятнике Героям Советского Союза в городе-герое Туле.

В Киреевске его именем названа одна из улиц.