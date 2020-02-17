17 февраля: родился герой безымянной высоты Леонид Тихмянов

17 февраля 1920 года родился генерал-майор, Герой Советского Союза Леонид Петрович Тихмянов. На войне он был с первого до последнего дня, командовал батареей.

Из наградного листа.

«25 февраля 1944 года после 20-минутной артподготовки противник силой до полка пехоты перешел в контратаку. В итоге такого маневра противника 3-я батарея 12 мин. полка, занимавшая огневые позиции на западном берегу р. Черница оказалась отсеченной от своих частей и отрезана от единственной переправы через р. Черница. Пехота под сильным огневым воздействием противника отошла на восточный берег реки. Для батареи создалось чрезвычайно тяжелая обстановка, противник неоднократно пытался уничтожить батарею и атакующие цепи его охватывали порядок батареи, подходя до 10-15 метров и забрасывая батарею ручными гранатами.

Командир батареи старший лейтенант Тихмянов Леонид Павлович, разумно оценив обстановку и заблаговременно выслав разведку для выбора рубежа обороны, обороняясь гранатами и ручным оружием, последовательно перекатив минометы на выбранный рубеж и траншею, и здесь организовал круговую оборону из личного состава батарей и отходящей группы 10-12 стрелков 927 СП с двумя пулеметами. Одновременно выдвинув вперед ударную группу в 11 человек под командованием комсорга дивизиона младшего лейтенанта товарища Богомолова.

Вселяя уверенность в победе, поддерживая боевую стойкость бойцов батареи словами «Товарищи, этот кусок земли вчера был отвоеван нашими бойцами ценой жизни и крови, а сегодня мы постоим за этот кусок нашей родной земли». Командир батареи старший лейтенант Тихмянов сумел в этот критический момент противопоставить противнику непреодолимый отпор всего личного состава батареи.

Расстреливая в упор атакующих пьяных гитлеровцев, забрасывая ручными гранатами, батарея отразила 4 последовательные контратаки на занимаемую 3-й батареей траншею, когда подошедшим лыжным батальоном 927 СП противник был окончательно отражен в свое исходное положение. До отражения контратаки батарея вела огонь из минометов, нанеся живой силе противника большие потери.

В результате четырехчасового напряженного боя, батарея в числе 36 человек стойко и мужественно выдержав сильный натиск противника огнем ручного оружия и минометов, уничтожила 259 солдат и офицеров противника.

Весь личный состав батареи дрался с большим подъемом и горел желанием уничтожить возможно больше гитлеровцев».

Добавим, что разумно оценил обстановку быстро повзрослевший молодой человек, который только-только отметил свое 24-летие. По сути весь его взрослый жизненный опыт это война.

С 1963 года Леонид Петрович работал председателем Тульского областного комитета ДОСААФ. Каждый год ездил он в Белоруссию, где прходили те самые бои, встречался со своими фронтовыми друзьями. В том числе с тем самым москвичом Богомоловым, о котором говорится в его наградных документах. На доме по улице Софьи Перовской, где он жил в последнее время, висит мемориальная доска в его честь. Умер на 61-м году жизни в 1981 году.