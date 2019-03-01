1 марта: открылась вторая в Туле фабрика-кухня

1 марта 1934 г. после долгих страданий и хлопот заводских организаций было открыто кафе рабочих патронного завода – вторая в городе фабрика-кухня. Каждый рабочий завода получил возможность вечером в кафе выпить вкусный кофе, получить за недорогую цену закуски и послушать музыку.

Открывалось рабочее кафе в 7 вечера и заканчивало работу в 23 часа – ведь утром его посетителям надо спешить на смену.

Цены и ассортимент радовали. Рабочие, правда, жаловались на то, что нет горячих закусок. Зато остальное меню разжигает аппетит даже сейчас – почти через сто лет. Паштет из свинины – 1 руб. 50 коп, сыр-формаш – 1 руб. 10 коп, ростбиф – 1 руб. 10 коп, торт с кремом – 60 коп, булочки – 35 коп, а также пирожки, слойки, пирожные. Всего 41 наименование плюс всегда горячий кофе, который кипел за стойкой в блестящих никелированных колонках – приборе Полонского. Что за прибор Полонского такой можно только предполагать. Упоминаний о нем во всеведущем интернете найти не удалось.

На полукруглой эстраде играл живой оркестр.

Для любителей была открыта бильярдная с тремя столами.

Организована комната отдыха с маленькие столиками, покрытыми скатертью. Здесь были шашки и шахматы, свежие номера газет и журналов.

Руководил кафе выдвиженец из прокатного цеха товарищ Солдатов – коммунист, член парткома.

Вторая фабрика-кухня просуществовала недолго. Есть упоминание, что с нее доставляли обеды защитникам города в 1941 года. А потом, по-видимому, в нее попала бомба, но восстанавливать кафе не стали.

На снимке: посетители рабочего кафе в комнате отдыха за читкой газет и журналов.