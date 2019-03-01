блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
1 марта: открылась вторая в Туле фабрика-кухня

1 марта: открылась вторая в Туле фабрика-кухня

1 марта 1934 г. после долгих страданий и хлопот заводских организаций было открыто кафе рабочих патронного завода – вторая в городе фабрика-кухня. Каждый рабочий завода получил возможность вечером в кафе выпить вкусный кофе, получить за недорогую цену закуски и послушать музыку.

Открывалось рабочее кафе в 7 вечера и заканчивало работу в 23 часа – ведь утром его посетителям надо спешить на смену.

Цены и ассортимент радовали. Рабочие, правда, жаловались на то, что нет горячих закусок. Зато остальное меню разжигает аппетит даже сейчас – почти через сто лет. Паштет из свинины – 1 руб. 50 коп, сыр-формаш – 1 руб. 10 коп, ростбиф – 1 руб. 10 коп, торт с кремом – 60 коп, булочки – 35 коп, а также пирожки, слойки, пирожные. Всего 41 наименование плюс всегда горячий кофе, который кипел за стойкой в блестящих никелированных колонках – приборе Полонского. Что за прибор Полонского такой можно только предполагать. Упоминаний о нем во всеведущем интернете найти не удалось.

На полукруглой эстраде играл живой оркестр.

Для любителей была открыта бильярдная с тремя столами.

Организована комната отдыха с маленькие столиками, покрытыми скатертью. Здесь были шашки и шахматы, свежие номера газет и журналов.

Руководил кафе выдвиженец из прокатного цеха товарищ Солдатов – коммунист, член парткома.

Вторая фабрика-кухня просуществовала недолго. Есть упоминание, что с нее доставляли обеды защитникам города в 1941 года. А потом, по-видимому, в нее попала бомба, но восстанавливать кафе не стали.

На снимке: посетители рабочего кафе в комнате отдыха за читкой газет и журналов.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:06 +4
28 февраля: в Тульской области родилась первая в России женщина-физик
28 февраля: в Тульской области родилась первая в России женщина-физик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.