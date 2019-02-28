28 февраля: в Тульской области родилась первая в России женщина-физик

28 февраля 1884 года в с. Товарково нынешней Тульской области в семье священника родилась Александра Андреевна Глаголева-Аркадьева – первая русская женщина-физик, получившая мировую известность в научном сообществе.

Окончив физико-математический факультет Московских высших женских курсов в 1910 году, она осталась работать там же ассистентом на кафедре физики. Ее первым большим наставником в науке стал профессор Александр Александрович Эйхенвальд, благодаря которому Александра занялась серьезной исследовательской работой. Эйхенвальд считался одним из лучших педагогов-методистов и непревзойденным мастером лекционных демонстраций. Он — автор учебников, написанных на основе курсов, читавшихся им в учебных заведениях Москвы: «Электричество», «Теоретическая физика», «Акустика и оптика».

В 1914 Александра Андреевна начала работать в рентгенологическом кабинете при военном госпитале, где через два года сконструировала прибор для измерения глубины залегания пуль и осколков снарядов у раненых — рентгеностереометр. В мирное время этот прибор успешно потом использовался в акушерской практике.

С 1918 года после объединения Московских высших женских курсов с Московским университетом, преподавала в университете.

В 1919 году вышла замуж за ученого физика Владимира Константиновича Аркадьева, в лаборатории которого работала.

А уже в 1922-м построила новый источник электромагнитных волн — так называемый массовый излучатель, представляющий собой сосуд с алюминиевыми опилками, взвешенными в вязком масле. Опилки, являющиеся подвижными вибраторами Герца, при пропускании через них электрической искры излучают электромагнитные волны. Это был первый шаг к ее главному научному достижению.

В 1923 году благодаря малым размерам вибраторов Глаголевой-Аркадьевой удалось получить волны длиной от 5 см до 82 мкм, которые заполнили промежуток на шкале электромагнитных волн между спектрами инфракрасных и радиоволн. С помощью своего изобретения в 1923 году она первой в мире получила наиболее короткие радиоволны с длиной, равной длине тепловых волн, доказав существование волн нового спектрального интервала. Это открытие принесло Аркадьевой успех и признание в мировых научных кругах. С помощью своего изобретения в 1923 году она первой в мире получила наиболее короткие радиоволны с длиной, равной длине тепловых волн. Была решена проблема, над которой более двадцати лет бились лучшие физики-экспериментаторы.

Опираясь на исследования за предыдущие 25 лет, она сделала полную классификацию и оформление терминологии электромагнитных волн, разбив шкалу на части: низкочастотные волны, радиоволны, ультра-радиоволны, ИК-лучи, световые лучи, УФ-лучи, рентгеновские лучи, гамма лучи, выполнив построение единой шкалы электромагнитных волн. Сейчас «Шкала электромагнитных волн» есть в каждом школьном кабинете физики. А автор ее – наша землячка, Александра Андреевна Глаголева-Аркадьева.

Сергей Вавилов, на вечере памяти Глаголевой-Аркадьевой в 1946 году сказал о ней: «Александра Андреевна принадлежала к тому кругу женщин-ученых, которые занимают почетное место в науке. По достигнутым ею в науке результатам она по праву занимает место наряду с Ковалевской и Добиаш-Рождественской».

В 1930 году она стала профессором Московского университета и 2-го Московского медицинского института. Она была одной из первых женщин в Московском университете, которые получили право занимать преподавательские должности. Основатель и заведующая (с 1932 г.) кафедрой общей физики для естественных факультетов Московского университета. В 1939 году Александра Андреевна из-за болезни оставила педагогическую работу.

Умерла в октябре 1945 года.