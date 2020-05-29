29 мая: в Туле начался сбор пожертвований в пользу беженцев

29, 30 и 31 мая 1915 г. в Туле проходил сбор пожертвований для оказания помощи пострадавшим от военных бедствий и жителям разоренных окраин. Эта благотворительная акция устраивалась Татьянинским комитетом – великой княжны Татьяны Николаевны.

Во время Первой мировой войны Татьянинский комитет занимался оказанием помощи беженцам и другим людям, пострадавшим в результате военных действий. Он был учрежден 14 сентября 1914 г. первым нормативным актом, определявшим основы организации беженского дела в России в годы войны. До создания Особого совещания по беженцам в августе 1915 г. Татьянинский комитет оставался центральным органом попечения о нуждах беженцев в Российской империи. Его почетным председателем была великая княжна, вторая дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Татьяна Николаевна, которой в 1914 году исполнилось 17 лет.

К 29 мая 1915 г. Тульский оргкомитет выпустил в продажу 3 000 писем с фотографиями Ее императорского высочества, 35 000 значков с ее вензелями, 119 000 портретов, 157 000 открыток, значков и портретов. Для сбора пожертвований выдано свыше 370 кружек. Были также изготовлены особые марки, которые распределили между официантами всех тульских ресторанов и предлагались публике для наклеивания на счета при их оплате.

Значки продавались на улицах, в театрах, кинематографах. Все, кто хотели поучаствовать в акции, покупали значки с вензелем или с портретом великой княжны и крепили их на лацканах пиджаков.

Среди распространителей благотворительной продукции были в основном учащиеся. Но встречались и дети, даже совсем маленькие пятилетние дети, предлагавшие прохожим купить значок.

Сбор в пользу жителей разоренных окраин прошел в Туле с большим успехом. На улице почти не было людей, у которых на лацкане не имелось бы фирменного значка. Теплый прием, как отмечала тульская пресса, встречали собиратели пожертвований в местных правительственных учреждениях.

С особенно большим успехом прошел последний день сбора, чему способствовали праздничный день и ясная погода. Брались нарасхват лотерейные билеты, бойко торговал стол с конфетти, в десятикопеечных мешочках которых иногда можно было найти призовые билетики на скромные выигрыши.

Центром праздника 31 мая стал Белоусовский парк. С правой стороны при входе вертелась карусель, плата за которую также шла в пользу Татьянинского комитета. На открытой сцене выступали артисты Общественного собрания, театра «Олимпия», гармонисты и два хора певцов, составленных из нижних чинов местных запасных батальонов.

Днем запустили даже небольшой воздушный шар, но ему не удалось улететь выше электрических проводов, за которые он то и дело цеплялся, и очень скоро этот шар просто лопнул.

В парке разыграли благотворительную лотерею, сбор пожертвований на которую – вещами и деньгами проводился все предшествующие дни.

Завершилось все сожжением фейерверка.

Лотерея дала устроителям около 4 000 рублей прибыли, всего же пожертвованиями было собрано около 10 000 рублей.

Успешно прошли сборы и в уездных городах губернии.