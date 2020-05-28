28 мая: в Туле воры обчистили рыбный магазин купца Платонова

Утром 28 мая 1910 года обнаружена крупная кража денег из рыбного магазина на Воздвиженской улице (нынешней Революции) в Туле купца К. И. Платонова. Это была настоящая кража века – по схожему сценарию воровали в начале прошлого столетия из многих других магазинов.

Воры проникли в магазин с Ломовского переулка, через железную дверь, ведущую в подвал со льдом. Но прежде, чем добраться до двери, они сняли слой земли и пропилили отверстие в досках, которыми был защищен подвал с улицы от солнечных лучей. Исполнив удачно эту первую работу, воры также артистично пропилили отверстие и в железной двери, ведущей в подвал. А затем, пробравшись по льду до люка, сообщающегося с задней частью магазина, высверлили отдушину в люке и через эту отдушину проникли в магазин.

Здесь, отворив каким-то способом дверь в комнату, занимаемую конторой, воры добрались до железного несгораемого шкафа, который не только отперли, но даже выпилили у него дно – вероятно, в надежде найти какое-либо секретное отделение или двойные стенки.

Из ящика грабителями были похищены все находившиеся там деньги – около 5 000 рублей, много серебряных и золотых вещей, а также на 30 000 рублей векселей.

Ошалев от такой восхитительной добычи, злоумышленники оставили на месте преступления одежду, бутылку из-под хинной водки, электрический фонарь и некоторые воровские принадлежности – в частности, фомку и коловорот. Более дорогие инструменты они забрали все же с собой. К сути дела, конечно, не относится, но хинная водка, между прочим, тогда рекламировалась как лечебная, что красноречиво подтверждает прикрепленная чуть ниже реклама из «Тульской молвы».

На место происшествия выезжали полицмейстер, судебный следователь и сразу несколько агентов сыскного отделения. Поскольку по горячим следам никаких следов не обнаружили, арестовали на всякий случай ночного сторожа, в обязанности которого входила охрана магазина. Правда, уже на следующий день задержали еще четверых, в том числе одного из бывших служащих купца Платонова.

Страдания потерпевшего несколько сгладил тот факт, что денежный ящик был застрахован на 6 000 рублей от кражи со взломом.