6 февраля: туляки просят Москву разрешить открыть музыкальные школы в Белеве и Одоеве

6 февраля 1960 г. первый секретарь тульского обкома КПСС А. Хворостухин отправил письмо на имя министра культуры РСФСР А. И. Попову с просьбой открыть новые музыкальные школы в области.

«За последние годы в Тульской области количество музыкальных школ значительно увеличилось. В данное время в музыкальных школах обучается около пяти тысяч детей рабочих, служащих, колхозников. Однако существующие музыкальные школы не могут полностью удовлетворить запросы детей и молодежи в получении музыкального образования.

Особенно эти запросы велики в крупных сельских районах области: Белевском и Одоевском. Партийные и советские органы этих районов неоднократно ставили вопрос о необходимости открытия детских музыкальных школ в Белеве и Одоеве. В настоящее время здесь подобраны помещения под школы и приобретаются необходимые музыкальные инструменты и оборудование.

Учитывая многочисленные просьбы партийных советских организаций и трудящихся городов Белева и Одоева, а также в целях усиления эстетического воспитания среди сельских детей и молодежи тульский обком КПСС просит министерство культуры РСФСР включить в план 1960-61 учебного года открытие детских музыкальных школ в Белеве и Одоеве».

На фото: сводный хор Богородицкой музыкальной школы. 1960-е годы.