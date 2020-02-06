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Тульские тайны: Этот день в истории города
6 февраля: туляки просят Москву разрешить открыть музыкальные школы в Белеве и Одоеве

6 февраля: туляки просят Москву разрешить открыть музыкальные школы в Белеве и Одоеве

6 февраля 1960 г. первый секретарь тульского обкома КПСС А. Хворостухин отправил письмо на имя министра культуры РСФСР А. И. Попову с просьбой открыть новые музыкальные школы в области.

«За последние годы в Тульской области количество музыкальных школ значительно увеличилось. В данное время в музыкальных школах обучается около пяти тысяч детей рабочих, служащих, колхозников.  Однако существующие музыкальные школы не могут полностью удовлетворить запросы детей и молодежи в получении музыкального образования.

Особенно эти запросы велики в крупных сельских районах области: Белевском и Одоевском. Партийные и советские органы этих районов неоднократно ставили вопрос о необходимости открытия детских музыкальных школ в Белеве и Одоеве. В настоящее время здесь подобраны помещения под школы и приобретаются необходимые музыкальные инструменты и оборудование.

Учитывая многочисленные просьбы партийных советских организаций и трудящихся городов Белева и Одоева, а также в целях усиления эстетического воспитания среди сельских детей и молодежи тульский обком КПСС просит министерство культуры РСФСР включить в план 1960-61 учебного года открытие детских музыкальных школ в Белеве и Одоеве».

На фото: сводный хор Богородицкой музыкальной школы. 1960-е годы.

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 09:26 0
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