24 ноября: Премьера фильма «Курьер из рая» в Алексине

24 ноября 2013 г. в Алексинском Доме культуры состоялась премьера фильма «Курьер из рая», который выходил в официальный прокат только 28 ноября. Создатели картины отдали приоритет Алексину, потому что летом 2012 года фильм снимался в этом городе.

Вообще в разное время Алексин был съемочной площадкой более чем для десятка картин, среди которых – «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Трое в лодке, не считая собаки». Вадим Абдрашитов выбрал Алексин для съемок одного из лучших своих фильмов «Охота на лис», а кроме того здесь снимали «Громовых», «Приключения солдата Ивана Чонкина».

Исполнитель одной из главных ролей в фильме Дмитрий Дюжев прокомментировал на премьере этот факт следующим образом:

– Сегодня Алексин – центр кинематографии России, отсюда наш фильм отправляется в большое плавание. «Курьер из рая» – это курьер из вашего города.

Основные съемки «Курьера из рая» проходили в микрорайоне Петровское, где построили большинство декораций. Были тут теплицы, будки, автостанция. Из школьной подсобки вообще сделали тюрьму. Но время от времени киношники выходили в народ, камеры работали в самом городе.

– Нам приносили варенье, печенье. И, в конце концов, свою роль я не придумывал, мы ее создавали вместе с жителями города, я от жителей Алексина заряжался энергией, – делился эмоциями на открытии актер Дмитрий Дюжев. – Я помню, ко мне подходил милиционер Павел, который говорил, что когда-то собирал монеты, а теперь хочет ими поделиться.

Гоша Куценко поддержал своего товарища, и с удовольствием продолжил гастрономические воспоминания, рассказав, как вечером, после съемочного дня вся группа с удовольствием пила чай со знаменитыми тульскими пряниками.

– «Параграф 78» мы снимали в местных каменных карьерах, – делился воспоминаниями режиссер «Курьера из рая» Михаил Хлебородов. – И все было настолько комфортно, что, когда зашел разговор, где снимать новый фильм, первое, что появилось в голове – Алексин.

На алексинской премьере присутствовал и автор сценария Андрей Кивинов. Пока в местный Дом культуры ехала съемочная группа, стало известно, что у него родился внук. Так что и с Алексином, и с фильмом «Курьер из рая» у Кивинова теперь особое родство. Он также рассказал, что в ближайшее время выходит еще несколько фильмов – «Гена-Бетон» (Кивинов называл еще другую версию названия – просто «Бетон»), а также сериал «Максимальный уровень доверия». Позже мы его увидели под другим названием: «Розыгрыш». Также, по его словам, студия «Дирекция кино» начала экранизировать «Зону личной безопасности», которая только что была издана в книжном варианте. Этот проект позже показывали под более лаконичным названием – «Безопасность».

Впервые премьерный показ принимал город, где даже не было ни одного кинотеатра. Поэтому специально к этому дню необходимым оборудованием укомплектовывали местный Дворец культуры.

В качестве почетного гостя приехал и режиссер Александр Митта, который родом из этих мест. Александр Наумович не скрывал радости, что может вновь побывать в городе своего детства.

Фото из архива Myslo: Дмитрий Дюжев и Андрей Кивинов на премьере фильма «Курьер из рая» в Алексине