29 ноября: Громкое разбойное нападение на ВНИПИМ в Туле

29 ноября 1998 года совершено дерзкое разбойное нападение на оптовые склады на первом этаже здания ВНИПИМ на пр. Ленина.

Оптовые склады – одна из самых популярных форм торговли в то время. Здесь можно было купить любой товар чуть дешевле, чем в остальных тульских магазинах. За несколько дней до случившегося к заместителю директора ВНИПИМа пришли неизвестные – они просили сдать им в аренду пустующие помещения.

Их провели по коридорам, визитеры выбрали себе место и предупредили, что вечером в воскресенье они привезут мебель. Замдиректора дал указание охранникам пропустить новых арендаторов.

В воскресенье около десяти вечера к зданию института подъехала грузовая машина. Охранники, как и договаривались, впустили двоих неизвестных. А поскольку никакой опасности от них не ждали, согласились выпить с ними водки за знакомство. Неожиданно дружеское распитие спиртных напитков приняло иной оборот. Визитеры, угрожая пистолетами с глушителями, связали троих охранников и дежурившего сантехника, приковав их наручниками к батарее в комнате у проходных. Затем они впустили внутрь остальных подельников.

Обманным путем гости выманили из офисов на первом этаже еще двоих охранников. Одного попросили поднести тяжелую коробку за десять рублей, другой же сам открыл дверь на просьбу поставить коробку. Этим двоим также перетянули скотчем ноги и приковали к трубе в той же комнате, где находились остальные охранники. Налетчики действовали, не таясь – без масок.

Убедившись, что в офисах первого этажа больше никого нет, они начали выносить все ценное и оргтехнику из офисов. Все это они перетащили в подвал, где было окно для погрузки товаров в грузовой транспорт. В подвале нашли еще одну парочку, оставшуюся здесь ночевать, и приковали их наручниками к трубе там же, в подсобке. А заодно ограбили еще одну фирму, торгующую сладостями.

Свидетели позже отмечали, что нападавшие были прекрасно экипированы. Кроме оружия и наручников у каждого была портативная рация, по которой велись переговоры. Добыча оказалась весьма весомой – украденное грузили в машину около трех часов.