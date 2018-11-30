30 ноября: слёт туляков-целинников

30 ноября 1973 г. в Туле состоялся традиционный областной слет студенческих строительных отрядов. Он посвящался пятнадцатилетию студенческой целины.

В работе слета приняли участие заместитель председателя тульского облисполкома Н. Малыгин, секретарь Тульского обкома комсомола Л. Кудрявцев, ответственные партийные, профсоюзные, комсомольские работники. С докладом выступил председатель областного студенческого строительного отряда В. Мотылев. Здесь же, на слете, вручались награды лучшим отрядам и лучшим бойцам. К десяти знаменам, которые завоевали ССО Тульщины, прибавилась еще одно памятное знамя.

Участники слета приняли обращение ко всем студентам тульских вузов и учащимся средних специальных учебных заведений и техникумов области.

Они вырвались «из водоворота институтской жизни, чтобы хоть на несколько часов стать прежними стройотрядовцами, чтобы вспомнить Жарык и Сарбулак, Александровку и Джиренькупу. И, может, одному себе признаться, что где-то в самой глубине души снова закрутила целина, что необъяснимо тянет в Акраб, а по ночам снится до мелочей знакомая Хобда», – восторженно описывала настроение участников слета студентка, комсомолка и тоже член стройотряда О. Юнова.

За пятнадцать лет во многих степных поселках появились целые улицы, построенные молодыми туляками. Это были жилые дома, котельные, клубы. Хотя работать приходилось в очень непростых условиях. В степном Бахтияре, например, постоянные ветры. Ни кустика зеленого, ни веточки. И сыпучий песок, песчаные бури. Туляки рыли здесь котлован под фундамент. Работа – просто мучение. Лопату песка выбросишь, четыре обратно с краев насыпаются. Но они со своей задачей справились.

В таких условиях ковались настоящие характеры.

«В прошлом году, собираясь на уборку урожая в Казахстан, каждый старался взять только самое необходимое. Тем не менее оказалось, что многие увезли с собой лишнее, а нужные вещи оставили, – делился в 1957 году опытом в газете студент А. Фирюлин. – Что же все-таки нужно брать? Одежда должна быть легкой и удобной, лучше иметь спортивный костюм потемнее. В Казахстане климат резко континентальный – днем стоит жара, а ночью бывает холодно. Поэтому хорошо взять телогрейку или свитер, которые особенно пригодятся в сентябре. В июле-августе при сухой погоде лучшей обувью являются легкие и прочные тапочки. Необходимо иметь сапоги или ботинки. Галоши в прошлом году оказались лишними.

Для работы за штурвалом комбайна нужны защитные очки. Соломенная шляпа в жаркие дни предохраняет голову от зноя. Нужно захватить музыкальные инструменты – аккордеон, баян, гитару. В свободную минуту хорошо поиграть в домино, шашки, шахматы. Взяв с собой наволочки для матраца и подушки, и набив их на месте свежим сеном или соломой, вы будете отлично спать в палатке или вагончике. Обязательно возьмите байковое одеяло».

Для целинника Фирюлина работа на целине стала началом успешной трудовой карьеры. Позже он избирался первым секретарем Тульского горкома КПСС, был мэром города – председателем горисполкома.

Один из первых тульских целинников Лев Арсентьевич Орлов на целине работал с 1956 года, а в 1966-м поехал уже командиром отряда строительного факультета тульского политеха.

«Наш отряд жил дружной коммуной: все делали сообща и делили поровну, – вспоминал он уже в восьмидесятые годы. – Поэтому наша первая заповедь – быть настоящим коммунаром. Бездельникам, рвачам места в отряде не было. Наверное поэтому дружба между нами, бойцами ССО жива и поныне».