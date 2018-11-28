28 ноября: трагедия в Каменском районе

28 ноября 1958 г. в Михайловском поселке Каменского района случилась трагедия.

Восемнадцатилетний парень Алексей Денисов услышал тревожный призыв о помощи, доносящийся с пруда. Он кинулся туда и увидел барахтающегося в воде мужчину – это был колхозник из их села. Юноша на ходу сбросил с себя верхнюю одежду и помог утопающему выбраться из пруда. Едва отдышавшись, спасенный мужчина рассказал, что он оказался в проталине потому, что под лед провалился его сын Леня. Мальчика уже не было видно на поверхности воды. Алексей нырнул, чтобы спасти его, но не рассчитал, удалился от проруби и сам не смог выбраться из-подо льда. Так комсомолец Алексей Денисов отдал свою жизнь, спасая другого человека.