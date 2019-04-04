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Тульские тайны: Этот день в истории города
4 апреля: в Туле ограбили Рождественскую церковь

4 апреля: в Туле ограбили Рождественскую церковь

4 апреля 1909 г. была ограблена Рождественская церковь в Чулкове.

Громилы отравили двух сторожевых собак, выломали решетку в окне храма, взломали замок в свечном ящике и похитили около трехсот рублей.

Это, кстати, не единственная кража, связанная с храмом. Злоумышленники нашли чем поживиться даже в сравнительно недавнее время, после того, как церковь долгие годы использовалась исключительно как гараж и склады. Летом 1992 года, ночью, похитили ограду тульского литья, установленную в первой трети XIX века. Она ограничивала церковный двор со стороны улицы К. Маркса. Уцелевший фрагмент ограды еще какое-то время стоял неподалеку, у здания бывшей церковно-приходской школы. В конце концов утащили и его. На память о прошлом остался единственный чугунный столб — его не удалось вытащить из земли никому.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:21 +4
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