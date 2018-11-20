20 ноября: зарождение автобусного движения в Туле

20 ноября 1913 года с предложением предоставить ему концессию на движение в Туле четырех автобусов для перевозки пассажиров с вокзалов и на вокзалы, сроком на десять лет обратился осенью 1913 года в городскую управу некто А. И. Сараджев.

Каждый автобус, по его заверениям, должен был вмещать по 45 человек с платой за проезд по 10 копеек с лица – то есть дороже, чем конка, но дешевле извозчика. Г-н Сараджев просил управу выработать условия концессии. Предложение было передано для предварительного обсуждения в коночную комиссию. О его судьбе можно догадаться по тому факту, что регулярного движения автобуса в Туле до революции так и не появилось. Тем более, что очень скоро грянула Мировая война, и стало совсем не до этого. Мечты о трамвае тоже пришлось отложить.

Только с установлением советской власти именно автобус стал первым видом городского транспорта. Первых пассажиров перевозили на автобусе АМО будущего ЗИЛа, который переделывали на базе шасси американского грузовика «Уайт».