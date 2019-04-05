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Тульские тайны: Этот день в истории города
5 апреля: в Туле борются с цветочными спекулянтами

5 апреля: в Туле борются с цветочными спекулянтами

5 апреля 1964 г. в тульской прессе рассказали о многодневной операции комсомольского оперотряда Центрального района областного центра против спекулянтов. Операцию назвали «Мимоза».

В то время, описывая подобные события, тульские газетчики не заморачивались тем, что вина задержанных еще не доказана, да и вообще главным было не только сообщить о доставленных в отделение милиции, но и приструнить и поучить на их примере других.

«Вскоре в первом отделении милиции появились первые задержанные спекулянты. Бичвава Малия из грузинского города Дарчели, Шалва Арошидзе и многие их коллеги по «бизнесу», доставленные в отделение милиции, схватились за голову.

Действительно, спекулянтам и хулиганам всех мастей эта весна не принесла ничего хорошего. За несколько дней, пока шла операция, оперотрядами было изъято у них фиалок и мимоз примерно на 15 тысяч рублей.

Спекулянты шли не все. Комсомольцам Жене Лапынину и Саше Королеву при доставлении задержанного в милицию предлагали взятку. Некий Пиквава М. С. совал им в руки деньги и страшно удивлялся, почему ребята не берут их, почему остаются непреклонными. Умишко стяжателя и рвача, видимо, не мог переварить мысли, что для этих ребят, простых рабочих с заводов, не деньги главное в жизни, а что-то такое, чего он не сумел понять за всю свою жизнь».

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:09 +1
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