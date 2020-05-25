25 мая: в Туле закончились учения по светомаскировке

С 22 по 25 июня 1940 г. в Туле проходили учения по светомаскировке. Каждый вечер, с наступления темноты и до рассвета, город погружался во тьму. Лишь в трамваях и на улицах мерцали тусклые фиолетовые лампочки. Эти тренировочные учения должны были подготовить город к противовоздушной обороне, воспитать у трудящихся строжайшую дисциплину.

Согласно обязательному постановлению горисполкома от 25 января тог же года руководители всех предприятий, транспорта, учреждений, организаций, учебных заведений, коменданты, управдомы, владельцы частных домов, квартиросъемщики должны были полностью обеспечить светомаскировку – каждый на своем участке. Все световые точки в городе требовалось замаскировать без всяких дополнительных сигналов по ходу учений.

Для маскировки освещения жилого дома применялись синие лампы марки СМ, мощностью в 15-24 ватт. Такие лампы обязательно защищались светонепроницаемым колпаком «Альфа» с наклонным углом не менее 27 градусов.

Лампы необходимо было располагать так, чтобы прямой свет не проникал в окна и по возможности не попадал в стены. Таких ламп следовало иметь не больше одной-двух на квартиру, выключая остальные лампы. Для комнатного освещения надо было пользоваться не потолочными, а настольными лампами со светонепроницаемыми колпаками.

Если не было возможности пользоваться синим светом, требовалось плотно закрыть окна плотной черной материей или одеялами, коврами, фанерой, плотной темной бумагой или газетной бумагой, окрашенной в черный цвет и сложенной в два-три листа. Занавески должны были быть хорошо пригнаны к стенам, чтобы свет не был заметен с улицы.

Внутренние домовые лестницы освещались синими лампами с глубокими светонепроницаемыми колпаками (по одной лампе на каждые два-три этажа лестничной клетки). В домовых номерных фонарях следовало иметь синие лампы марки СМ, защищенные специальным приспособлением.

Управдом и уполномоченные устанавливали дежурство жильцов дома, на них возлагалась обязанность следить за выполнением правил светомаскировки.

К лицам, нарушающим светомаскировочную дисциплину, применялись меры общественного воздействия – индивидуальные беседы, обсуждение их проступков на общих собраниях, товарищеский суд. Злостные нарушители привлекались к ответственности. В постановлении горисполкома отмечалось, что надо довести до населения: в военное время шпионы и диверсанты будут пытаться, применяя демаскировку света, давать сигналы самолетам противника.

По ходу учений нарушителей обязательного постановления исполкома городского Света выявили мало. Лишь изредка в городе где-то пробивался яркий свет в окнах или окно было небрежно закрыто газетным листом, через который свет пробивался на улицу. Даже окраины города были покрыты мраком и ничем не выдавали себя. Идеальная светомаскировка отмечалась и на тех тульских предприятиях, где шла работа в третью, ночную смену.

На фото: участники похода в противогазах призывников Привокзального района Тулы, который прошел 23 мая 1940 г.