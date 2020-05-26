26 мая: туляков предупредили о будущей денежной реформе

26 мая 1960 г. в Тульский обком партии пришла правительственная телеграмма, извещающая об изменении масштаба цен в 1961 году.

Вот что в ней писалось.

«Верховный Совет СССР рассматривает принятое Советом министров СССР постановление об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами. Существо этого мероприятия состоит в том, что с 1 января 1961 года в стране будет произведено изменение масштаба цен в десять раз и заменены ныне обращающиеся деньги на новые деньги по соотношению десять рублей в деньгах старого образца на один рубль в новых деньгах. В соответствии с этим будет произведен перерасчет всех оптовых, расчетных и розничных цен на товары, всех видов оплаты труда, а также пенсий, пособий, стипендий и тому подобное по соотношению десять к одному.

В своем выступлении на пятой сессии Верховного Совета СССР товарищ Н. С. Хрущев указывал на политическое и народнохозяйственное значение намечающихся мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование советской денежной системы, укрепление хозяйственного расчета, все большее внедрение бережливости во всей хозяйственной деятельности, повышение покупательной способности советского рубля и тем самым на дальнейшее развитие социалистической экономики нашей страны, повышение благосостояния народа. Н. С. Хрущев особо подчеркнул то, что это мероприятие проводится в условиях большого экономического подъема, значительного расширения производства товаров народного потребления и не вызовет никаких потерь ни со стороны населения, ни со стороны государства. Обмен ныне обращающихся денег на новые будет производиться без всяких ограничений в течение всего первого квартала 1961 года. ЦК КПСС предлагает ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райкомам партии организовать широкую, массовую работу по разъяснению всему населению постановления правительства СССР об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами путем проведения на предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях, учебных заведениях, в воинских частях, а также в домоуправлениях и на агитпунктах бесед, собраний трудящихся, организации лекций, докладов, выступлений по радио, телевидению, в печати и тому подобное, широко используя в этих целях доклад товарища Н. С. Хрущева на сессии Верховного Совета. В городских и районных комитетах партии по получении настоящей телеграммы созвать совещания секретарей всех первичных парторганизаций, а также докладчиков, агитаторов, пропагандистов, на которых разъяснить значение намеченных партией и правительством мероприятий и тщательно проинструктировать их о порядке и задачах массово-разъяснительной работы среди населения. Центральный комитет КПСС».

Такой подход к предстоящей реформе оказался революционным для страны. Предыдущая, по сути конфискационная, денежная реформа 1947 года была проведена неожиданно, с особым графиком обмена денег, лежащих на сберкнижке, и показательными уголовными процессами по отношению к тем, кто пытался свои деньги спасти – в основном местное начальство, обладавшее полномочиями провести снятие денег в сберкассе задним числом.

Теперь же о предстоящем обмене денег население было проинформировано заранее. 4 мая 1960 года Н. С. Хрущевым было подписано постановление Совета Министров СССР № 470 «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами».

После опубликования 5 мая постановления № 470 резко увеличились закупки товаров повседневного спроса, усилился приток вкладов населения в сберкассы. Во второй половине 1960 года в несколько раз подскочила выручка ювелирных магазинов, стремительно раскупались меховые изделия, рулоны шерстяных тканей, продукты длительного хранения, другие товары. В октябре 1960 года начался перерасчет вкладов в сберегательных кассах. При перерасчете вкладчику не надо было являться в сберкассу, все вклады пересчитывались по единой методике — 10:1. На товарах цена указывалась и в старых, и в новых, деньгах.