23 ноября: Родилась первая тульская олимпийская чемпионка по волейболу

23 ноября 1958 года родилась Елена Андреюк (в замужестве Чеснокова) – первая тульская спортсменка, которую пригласили в 1979 году в сборную СССР по волейболу и первая наша олимпийская чемпионка в этом виде спорта.

Волейболом Елена начала заниматься в ДЮСШ завода «Прибой» («Октава») города Тулы. В 1976 году ее пригласили играть на позицию нападающей в знаменитую «Уралочку» под руководством Николая Карполя. В составе этой команды она стала семикратной чемпионкой СССР (1978—1981, 1986—1988), серебряным (1984, 1985) и бронзовым (1977) призер чемпионатов СССР. Также Елена Андреюк вместе с «Уралочкой» дважды (в 1981 и 1987-м годах) выигрывала Кубок европейских чемпионов, была серебряным призером Кубка чемпионов в 1988-м, победителем розыгрыша Кубка обладателей кубков ЕКВ в 1986 году и серебряным призер Кубка обладателей кубков ЕКВ в 1985-м.

В «Уралочке» в тот период времени играли сразу три воспитанницы тульского волейбола – кроме Елены Андреюк это Ольга Филюшина и Наталья Морозова.

Также Андреюк была чемпионкой Европы 1979 года, серебряным призером Спартакиады народов СССР 1979 года в составе сборной РСФСР и чемпионкой Всемирной Универсиады-1979 в составе студенческой сборной СССР.

Но главным ее успехом, конечно, стало золото Олимпиады 1980 года в Москве. Накануне турнира она заехала домой, в Тулу, побывала на тренировке в родном спортзале – теперь это мебельный магазин, пообщалась с земляками.

«Очень приятно и ответственно участвовать в олимпийском турнире, – сказала она тогда в интервью тульской прессе. – Я и не думала, что попаду в сборную, но тренеры оказали мне больше доверие. Теплые слова хочется сказать поему первому тренеру Вячеславу Викторовичу Строганову, дружному коллективу завода «Прибой», который я буду помнить всегда, всем моим землякам-тулякам. Постараюсь не подвести их в олимпийских матчах».

И сборная СССР действительно не подвела. Возглавляемая Николаем Карполем, она одержала шесть побед в шести матчах, отдав за все это время только три партии соперницам. В финальном матче со счетом 3:1 наша сборная обыграла команду ГДР, став после этого трехкратным олимпийским чемпионом. А золотая медаль Елены Андреюк была первой олимпийской наградой в истории тульского волейбола. В 1988 году олимпийской чемпионкой, а потом и лучшим игроком мира стала еще одна воспитанница тульского волейбола – Ирина Кириллова.

А ведь еще в 1976 году первый ее тренер Вячеслав Строганов рассуждал на страницах газеты: «Очень хочется, чтобы воспитанница тульского волейбола

стала олимпийской чемпионкой. Конечно, трудно найти такой талант, но должны же мы когда-нибудь это сделать». И вот его мечта сбылась.

После 1988 года Андреюк играла по контракту в Испании. В 1998—2001 годах принимала участие в чемпионатах России среди ветеранов. Дважды становилась чемпионкой (1998, 2001) и дважды серебряным призером (1997, 1999) этих соревнований.

На фото: команда «Уралочка» только что стала чемпионкой СССР, Елена Андреюк – в центре, слева от Николая Карполя.