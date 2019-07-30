30 июля: в Туле призвали делать памятники подешевле

30 июля 1959 года вышло постановление ЦК КПСС «О наведении порядка в деле сооружения памятников».

В соответствии с этим постановлением в Тульской области тщательно обследовали все имеющиеся в наличии объекты. Выяснилось, что всего в Тульской области имеется 472 памятника культуры. В их числе в местах революционных событий 61 памятник, из них три памятника дважды Героям Советского Союза. На территории области сооружено 6 памятников искусства, 320 памятников и обелисков на могилах воинов советской армии, погибших в боях. Из памятников искусства за последние год в Туле по решению Совета министров СССР были установлены памятники Рудневу, Мосину, Вересаеву и в Чекалине Саше Чекалину. В районах области сооружено несколько памятников авторский копий деятелям коммунистической партии и советского государства.

Через полтора месяца, 14 сентября, бюро тульского обкома КПСС обязало горкомы и райкомы КПСС разобраться в вопросах сооружения памятников, монументов, бюстов, всякого рода скульптур, и устранить имеющиеся излишества и недостатки в этом деле. Областному управлению культуры , областному отделению Союза художников, отделению художественного фонда и отделу архитектуры Тульского облисполкома было предложено принять меры к обеспечению повышения художественного качества памятников, монументов, бюстов, скульптур и значительному удешевлению их стоимости.

В ряде районов имелись факты излишнего расходования средств на сооружение всякого рода скульптур для оформления улиц, площадей и парков. Первичные парторганизации хозяйственные руководители предупреждены о строгом соблюдении установленного ЦК КПСС порядка сооружения памятников на местах.

Излишеств в расходовании государственных и общественных средств на сооружение памятников, монументов и скульптур в области более не наблюдается.

Вопрос о том, как можно повысить художественный уровень памятников с одновременным значительным удешевлением стоимости остался открытым. Вероятно, где-то в этот момент запланировали существенное повышение плана гипсовые фабрики.