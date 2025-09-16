Как поменять поликлинику или врача по новым правилам

С сентября 2025 года вступили в силу новые правила, облегчающие процесс прикрепления к новой поликлинике и смены врача.

Не выходя из дома

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый приказ Минздрава РФ, который обязывает все регионы предоставить своим жителям возможность прикрепляться к поликлинике и менять выбранного доктора как в привычном бумажном виде непосредственно в медорганизации, так и через личный кабинет на «Госуслугах».

— Личное посещение поликлиник для оформления прикрепления часто становится препятствием к получению своевременно и качественной медицинской помощи по ОМС. Новые правила и сервисы «Госуслуг» направлены на повышение доступности медицинской помощи для каждого застрахованного, — отмечает председатель ФОМС Илья Баланин.

По действующим правилам каждый гражданин РФ имеет право на замену поликлиники один раз в год.

— Благодаря этой норме можно прикрепиться не только к поликлинике по месту жительства (по месту регистрации), но и к любой другой, удобной для вас — рядом с работой или там, где работает врач, который нравится вам, — подчеркивает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Антон Устюгов.

Есть важные ограничение — такая поликлиника должна оказывать первичную медико-санитарную помощь и в выбранной вами поликлинике не должны быть превышены нормативы по количеству прикрепленных пациентов.

Алгоритм замены

Зарегистрировать заявление на «Госуслугах» совсем несложно. Всем гражданам РФ старше 14 лет нужно будет указать данные паспорта, медицинского полиса и СНИЛС (при наличии). Для онлайн-прикрепления к поликлинике ребенка потребуется предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса ОМС и СНИЛС (при наличии).

Отдельно новый приказ Минздрава детально регламентирует, какие документы нужны для прикрепления людям со статусом беженца, иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Что потом

Медицинская организация должна рассмотреть ваше заявление в течение двух рабочих дней. Затем в личный кабинет «Госуслуг» вам придет уведомление о подтверждении (или обоснованном отказе) вашего запроса.

В случае, если будет принято положительное решение, вам больше ничего делать не нужно — специалисты поликлиники сами направят все необходимые документы в соответствующие службы для внесения изменений в регистр застрахованных лиц и снятия вас с учета в предыдущем медучреждении.

С этого момента вы можете наблюдаться в новой поликлинике столько, сколько захотите (но не менее года).

Менять прикрепление можно чаще одного раза в год — в случае изменения места жительства.

При этом не важно, произошел переезд между районами одного города или межу регионами.

Есть проблемы?

При любых сложностях в получении медицинской помощи, в том числе при отказе в прикреплении к поликлинике, вы можете обратиться в свою страховую медицинскую организацию.

Если выбранная вами медорганизация уже перегружена или регион прикрепления по полису ОМС отличается от региона проживания или прошло меньше года со дня последнего прикрепления (при отсутствии смены места жительства), то, к сожалению, вам может быть отказано в прикреплении. Отказ в таком случае правомерен, но при этом должен быть официально подтвержден.

Если же вы считаете, что отказ неправомерен, обращайтесь в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Ее сотрудники проверят документы на правомерность отказа.

Для того чтобы связаться со своей страховой компанией, посмотрите ее название (в личном кабинете Госуслуг или на вашем полисе ОМС, там же, как правило, указаны и необходимые контактные данные либо их можно уточнить на сайте страховой компании). Далее необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После вашего звонка страховой представитель предпримет необходимые действия — свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.

Фото Алексея Пирязева.