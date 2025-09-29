Как использовать QR-код вместо паспорта?

QR-код скоро можно будет создать в специальном сервисе Госуслуг — «ГосДоки».

Предъявлять QR-код вместо бумажного паспорта разрешило Правительство. На первом этапе его можно будет показывать:

в кино или музеях — на показах с возрастными ограничениями;

для входа в офисные центры с пропускной системой;

в магазинах;

для отправки или получения посылок и заказных писем.

Со временем сервис распространят:

на банки;

МФЦ — для оформления некоторых госуслуг;

салоны сотовых операторов;

частные медицинские организации;

гостиницы.

Как сообщает портал «Объясняем.рф», при проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, в кино контролёр увидит лишь фото и информацию о возрасте.

Использование QR-кода — добровольное. Вы всегда можете пользоваться бумажными документами.

Фото Алексея Пирязева.