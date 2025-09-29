Как использовать QR-код вместо паспорта?

QR-код скоро можно будет создать в специальном сервисе Госуслуг — «ГосДоки».
Предъявлять QR-код вместо бумажного паспорта разрешило Правительство. На первом этапе его можно будет показывать:
- в кино или музеях — на показах с возрастными ограничениями;
- для входа в офисные центры с пропускной системой;
- в магазинах;
- для отправки или получения посылок и заказных писем.
Со временем сервис распространят:
- на банки;
- МФЦ — для оформления некоторых госуслуг;
- салоны сотовых операторов;
- частные медицинские организации;
- гостиницы.
Как сообщает портал «Объясняем.рф», при проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, в кино контролёр увидит лишь фото и информацию о возрасте.
Использование QR-кода — добровольное. Вы всегда можете пользоваться бумажными документами.
Фото Алексея Пирязева.