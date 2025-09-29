  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Спрашивали? Отвечаем!
  5. Как использовать QR-код вместо паспорта? - Блог «Спрашивали? Отвечаем!» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Спрашивали? Отвечаем!
Как использовать QR-код вместо паспорта?

Как использовать QR-код вместо паспорта?

QR-код скоро можно будет создать в специальном сервисе Госуслуг — «ГосДоки».

Предъявлять QR-код вместо бумажного паспорта разрешило Правительство. На первом этапе его можно будет показывать:

  • в кино или музеях — на показах с возрастными ограничениями;
  • для входа в офисные центры с пропускной системой;
  • в магазинах;
  • для отправки или получения посылок и заказных писем.

Со временем сервис распространят:

  • на банки;
  • МФЦ — для оформления некоторых госуслуг;
  • салоны сотовых операторов;
  • частные медицинские организации;
  • гостиницы.

Как сообщает портал «Объясняем.рф», при проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, в кино контролёр увидит лишь фото и информацию о возрасте.

Использование QR-кода — добровольное. Вы всегда можете пользоваться бумажными документами.

Фото Алексея Пирязева.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
29 сентября, в 19:13 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как поменять поликлинику или врача по новым правилам
Как поменять поликлинику или врача по новым правилам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.