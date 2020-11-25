блоги
блоги
Регистрация
Спрашивали? Отвечаем!
Что делать, если горячая вода еле теплая?

Что делать, если горячая вода еле теплая?

Пять лет мучаемся: коммунальщики не дают нормальной горячей воды. Даже наш общедомовый прибор учета показывает, что температура занижена. Куда мы только не обращались! Прокуратура подавала в суд на нашу УК. Суд обязал УК привести температуру воды в соответствие с нормами. Но коммунальщики хитрят: на момент выхода к нам с проверкой они поднимают температуру, на пару дней. Я живу в Северо-Задонске, у нас плохая вода и ветхие коммуникации. Воду поэтому и не нагревают как следует, иначе система начинает забиваться. Замкнутый круг! Что делать? Посоветуйте! Татьяна, Донской.

 

На вопрос читательницы ответил прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин.

Артур Зенкин

– Если у вас установлен общедомовый прибор учета с отражением температуры воды на входе в дом, вам необходимо в течение нескольких дней зафиксировать ежедневные параметры. При отсутствии в приборе такой технической возможности – с помощью термометра для воды, но также на входе коммуникаций в дом с обязательным составлением комиссионного акта в присутствии жильцов дома. Указанные сведения приложите к обращению в прокуратуру для проведения проверки и принятия мер реагирования в отношении организации, на чьем балансе находится котельная.

Если же температура воды на входе в дом соответствует нормам и теплопотеря происходит в процессе доставки воды по общедомовым трубам в квартиру, это – основание для принятия мер реагирования в отношении УК. Последняя должна провести текущий ремонт либо инициировать общее собрание жильцов для рассмотрения вопроса о проведении капремонта по замене труб.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:00 0
Приставы забирают у внука-студента стипендию!
Приставы забирают у внука-студента стипендию!
Куда пропал телеканал «Че»?
Куда пропал телеканал «Че»?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.