Что делать, если горячая вода еле теплая?

Пять лет мучаемся: коммунальщики не дают нормальной горячей воды. Даже наш общедомовый прибор учета показывает, что температура занижена. Куда мы только не обращались! Прокуратура подавала в суд на нашу УК. Суд обязал УК привести температуру воды в соответствие с нормами. Но коммунальщики хитрят: на момент выхода к нам с проверкой они поднимают температуру, на пару дней. Я живу в Северо-Задонске, у нас плохая вода и ветхие коммуникации. Воду поэтому и не нагревают как следует, иначе система начинает забиваться. Замкнутый круг! Что делать? Посоветуйте! Татьяна, Донской.

На вопрос читательницы ответил прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин.

Артур Зенкин – Если у вас установлен общедомовый прибор учета с отражением температуры воды на входе в дом, вам необходимо в течение нескольких дней зафиксировать ежедневные параметры. При отсутствии в приборе такой технической возможности – с помощью термометра для воды, но также на входе коммуникаций в дом с обязательным составлением комиссионного акта в присутствии жильцов дома. Указанные сведения приложите к обращению в прокуратуру для проведения проверки и принятия мер реагирования в отношении организации, на чьем балансе находится котельная.

Если же температура воды на входе в дом соответствует нормам и теплопотеря происходит в процессе доставки воды по общедомовым трубам в квартиру, это – основание для принятия мер реагирования в отношении УК. Последняя должна провести текущий ремонт либо инициировать общее собрание жильцов для рассмотрения вопроса о проведении капремонта по замене труб.