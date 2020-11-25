Что делать, если горячая вода еле теплая?
Пять лет мучаемся: коммунальщики не дают нормальной горячей воды. Даже наш общедомовый прибор учета показывает, что температура занижена. Куда мы только не обращались! Прокуратура подавала в суд на нашу УК. Суд обязал УК привести температуру воды в соответствие с нормами. Но коммунальщики хитрят: на момент выхода к нам с проверкой они поднимают температуру, на пару дней. Я живу в Северо-Задонске, у нас плохая вода и ветхие коммуникации. Воду поэтому и не нагревают как следует, иначе система начинает забиваться. Замкнутый круг! Что делать? Посоветуйте! Татьяна, Донской.
На вопрос читательницы ответил прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин.
Артур Зенкин
Если же температура воды на входе в дом соответствует нормам и теплопотеря происходит в процессе доставки воды по общедомовым трубам в квартиру, это – основание для принятия мер реагирования в отношении УК. Последняя должна провести текущий ремонт либо инициировать общее собрание жильцов для рассмотрения вопроса о проведении капремонта по замене труб.