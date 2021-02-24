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Кадастровая карта может быть «левой»: Как распознать при проверке недвижимости фейковые сайты

Кадастровая карта может быть «левой»: Как распознать при проверке недвижимости фейковые сайты

По каким признакам можно отличить фейки и чем они опасны для владельцев недвижимости?

По закону «О государственной регистрации недвижимости» предоставлять выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) имеет право только Росреестр, его территориальные органы и Федеральная кадастровая палата. Возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников законодательно не предусмотрена.

Как обезопасить себя от фейковых сайтов при заказе ЕГРН и проверке недвижимости, рассказала Кадастровая палата по Тульской области.

Чтобы отличить двойника, нужно точно знать доменное имя официального сайта Росреестра. Зачастую фейковые сайты, готовые быстро и недорого предоставить сведения из ЕГРН, размещают информацию о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, используют в своем адресе схожие официальному наименованию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписки.

  • Официальный сайт Росреестра — rosreestr.gov.ru
  • Официальный сайт Федеральной кадастровой палаты — kadastr.ru
  • Официальный сайт Публичной кадастровой карты — pkk.rosreestr.ru

Убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на портале «Госуслуги», не будет доступен на сайтах-двойниках.

На сайтах-двойниках Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама. На официальных сайтах ведомств подобной информации быть не может.

Для решения проблемы с сайтами-двойниками Росреестр подготовил изменения в законодательство, которые предполагают запрет на перепродажу сведений из ЕГРН и запрет на создание сайтов, предлагающих такие услуги. За указанные правонарушения предлагается ввести административную ответственность.

Сайты-двойники нарушают законы о регистрации недвижимости, в соответствии с которыми орган регистрации прав обязан по запросу владельца недвижимости предоставлять информацию о лицах, получивших сведения о принадлежащем ему жилье.

Собственники не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам.

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Автор: Администрация Myslo
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