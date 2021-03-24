Какие госуслуги оказывает МЧС России по Тульской области?

Главное управление МЧС России по Тульской области оказывает семь государственных услуг:

Согласование специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности (приказ МЧС России от 28.11.2011 № 710). Прием и учет копий заключений о независимой оценке пожарного риска (приказ МЧС России от 29.07. 2015 № 405). Предоставление информации о присвоенной (об изменении ранее присвоенной) категории риска объекту в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасности (приказ МЧС России от 14.12.2018 № 600). Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (приказ МЧС России от 28.05.2012 № 291). Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (приказ МЧС России от 24.08.2015 № 473). Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности в сфере производства пожарно-технической продукции (приказ МЧС России от 26.09.2017 № 399) в электронном виде не предоставляется. Регистрация декларации пожарной безопасности (приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171).

Для получения государственных услуг в электронном виде можно воспользоваться порталом госуслуг.

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

1. Зайти на сайт госуслуг и перейти в «Личный кабинет».

2. Для регистрации на портале перейти по ссылке «Регистрация», ознакомиться и подтвердить свое согласие с условиями работы портала, заполнить форму регистрации и задать пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа.

Подтвердить контактные данные с помощью кода, который будет отправлен на указанные в анкете адрес электронной почты или номер мобильного телефона.

После получения кода активации выбранным способом (по почте или в ПАО «Ростелеком») необходимо произвести активацию личного кабинета (нажмите кнопку «Ввести код активации» на странице авторизации или странице регистрации).

При возникновении затруднений при регистрации следует позвонить на бесплатную консультационную линию портала по телефону 8 (800) 100-10-70.

Дополнительно потребуется наличие у получателя государственной услуги электронной подписи. Получить электронную подпись возможно в любом аккредитованном удостоверяющем центре. Список таких центров приведён на портале.

3. В разделе «Каталог услуг» необходимо выбрать вкладку «Органы власти».

4. В разделе «Органы власти» необходимо выбрать ведомство, которое предоставляет интересующую услугу (МЧС России)

5. В разделе «МЧС России» необходимо выбрать вкладку «Территориальные органы и подведомственные организации».

6. Из представленного списка следует выбрать вкладку «Главное управление МЧС России по Тульской области».

7. Из предложенного списка государственных услуг необходимо выбрать ту государственную услугу, которая вам подходит.

8. Далее необходимо подать заявку на получение государственной услуги, перейдя по ссылке «Получить услугу», заполнить соответствующие разделы (поля), загрузить требуемые документы.

9. После заполнения и направления требуемой формы заявителю будет направлено соответствующее уведомление о направлении заявки с учётом настроек, установленных в «Личном кабинете» пользователя.

10. После исполнения государственной услуги заявителю будет направлено соответствующее уведомление.