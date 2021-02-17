Куда жаловаться на нечищенную парковку у школы

В нашем паблике ВКонтакте спросили подписчики:

«Здравствуйте! Подскажите куда жаловаться на очистку парковки от снега? Никто не чистит даже парковки к школам, заехать невозможно, припарковаться. Пробки на дороге, так как родители высаживают детей и смотрят дошёл ли ребёнок до входа или нет, и не уезжают».

Адресовали вопрос администрации Тулы.

— По вопросам расчистки парковки можно обратиться:

если она относится к территории многоквартирного дома, то в управляющую компанию, также по вопросам уборки можно обратиться в главное управление по территориальному округу или позвонить в ЕДДС г. Тулы по номеру 47−20−37, 13−91 (с городского номера) с указанием точного адреса.

Пожаловаться можно также на портал «Открытый регион71» (сервис «Реши проблему») или на сайт Государственной жилищной инспекции, если снег не убрала во дворе ваша УК. Срок устранения замечаний по данным обращениям не превышает двух суток с момента поступления.