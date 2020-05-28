Как носить маску, чтобы очки не потели?

Этот вопрос во времена «масочного» режима волнует всех очкариков! Но есть простой и замечательный лайфхак, который решит проблему раз и навсегда. Проверено: никаких заклинаний а-ля Гарри Поттер, никаких антизапотевателей для стекол, — ничего не нужно изобретать. Всё просто, как хозмыло.

От чего запотевают очки? Потому что одноразовые маски к лицу прилегают не так уж плотно, остаются щели, через которые выдыхаемый воздух выходит наверх: вуаля, линзы очков потеют и вы чувствуете себя слепым. Мы заставим воздух выходить по бокам маски. Для этого нужно просто перекрутить резинки маски, она согнется иначе, «открыв» отверстия по бокам. Ура! Очки больше не потеют!