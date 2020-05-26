«Номинальному» директору грозит уголовная ответственность

«Предложили за деньги возглавить какую-то фирму. Обещали, что от меня кроме пары подписей ничего не потребуется. Это вообще законно?» – Марианна В.

отвечает налоговая

Фирмы-«однодневки» создают реальную угрозу экономике Российской Федерации. С их помощью совершаются такие преступления как хищение бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов, незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, вывод денежных средств за границу.

Злоумышленники распространяют объявления о том, что требуются «номинальные» директора фирм и курьеры, в функции которых входит только регистрация на свое имя подставных организаций и получение зарплаты.

Те, кто предлагает такие услуги, уверяют, что работа сама по себе не требует слишком больших усилий, просто надо предоставить данные своего паспорта и подписать бумаги в налоговой инспекции и банке. Усилий никаких, минимум времени, быстрый доход, но оказывается не все так просто.

Ответственность за такие преступления не ограничивается только штрафами и исправительными работами. Уголовный кодекс предусматривает также наказание в виде лишения свободы. Это очень дорогая плата за свои услуги. Прежде чем согласится быть подставной фигурой в бизнесе, задумайтесь — стоит ли временный доход лишения свободы или существенных штрафов.

Не поддавайтесь на уговоры, не передавайте свой паспорт даже друзьям, которые уговаривают вас временно побыть учредителем или руководителем компании. Как только возникнут первые проблемы, приятели исчезнут, а фиктивному директору придется лично нести за все ответственность. Ведь, несмотря на номинальность замещения должности директора, придётся отвечать за нарушения налогового, административного, трудового или норм любого иного российского законодательства, допущенные в ходе деятельности «возглавляемой» фирмы-однодневки.

По закону, участие гражданина в качестве фиктивного учредителя — уголовное преступление.

За него грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной плат или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо привлечение к принудительным работам на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не соглашайтесь на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставляйте доступ иным лицам к своим персональным данным!

Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обратиться в любой ближайший налоговый орган в отдел регистрации и учета налогоплательщиков либо в правоохранительные органы, где вам подскажут, как действовать, чтобы выйти из проблемной ситуации.