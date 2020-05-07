Как оформить участок в 2020 году по дачной амнистии

Этот вопрос нам задала Нина Сергеевна Рочегова из Тулы.

В 2019 году в России была продлена дачная амнистия – оформить права на недвижимость и провести государственный кадастровый учет в упрощенном порядке можно до 1 марта 2021 года. Эксперты Кадастровой палаты по Тульской области рассказали, как воспользоваться законом.

В прошлом году в России приняли новый закон о дачной амнистии. Это значит, что возможность оформить дачную недвижимость по упрощенной схеме продлена – до 1 марта 2021 года.

Основное отличие нового закона в том, что его действие распространяется на садовые и жилые дома, расположенные на территории садоводств и огородничеств. Дома, размещенные на участках под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) или ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в черте городов, деревень и иных населенных пунктов, он не затрагивает.

Под новую дачную амнистию попадают жилой и дачный дом, гараж или капитальная хозяйственная постройка, если:

они не предназначены для ведения коммерческой деятельности;

они размещены на территории садоводств и огородничеств, а не на участках под ИЖС;

сведений о правах на них нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, можно без суда оформить дом, если его строительство было начато до августа 2018 года на землях под ИЖС или ЛПХ. Для этого нужно будет до 1 марта 2021 года подать уведомление о начале строительства в местную администрацию.

«Регистрация права собственности на объект недвижимости, согласно действующему законодательству, носит заявительный характер. Однако она дает владельцу объекта гарантию соблюдения и защиты указанного права, а также позволяет свободно распоряжаться таким имуществом. Такую дачу можно застраховать, ее легче продать, сдать в аренду, передать по наследству», - сообщили эксперты Кадастровой палаты по Тульской области.

Дачный дом, если он оформлен официально (то есть зарегистрированы права на него и он поставлен на кадастровый учет), можно в дальнейшем перевести в жилой, если возникнет такая потребность, и, соответственно, получить там прописку.

Для этого нужно подготовить пакет необходимых документов:

правоустанавливающие документы на землю (например, решение органа местной власти о предоставлении участка, свидетельства о праве собственности или о праве пожизненного наследуемого владения, постоянного или бессрочного пользования);

технический план (который готовит кадастровый инженер на основании декларации или проектной документации); · соответствующее заявление.

Подать документы в орган регистрации. Сделать это граждане могут самостоятельно любым удобным способом: через МФЦ, почтовым отправлением или с помощью электронных сервисов.