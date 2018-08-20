Как объединить несколько земельных участков в один?

Кадастровая палата по Тульской области разъясняет гражданам вопрос о возможности объединения нескольких земельных участков в один.

Для объединения любых земельных участков в один необходимо сначала обратиться к кадастровому инженеру с целью проведения кадастровых работ по объединению земельных участков.

По результатам кадастровых работ кадастровый инженер составит межевой план для подачи документов на кадастровый учет и регистрацию права образованного земельного участка. Сделать это можно в любом офисе МФЦ. В случае если земельный участок находится в другом регионе (за пределами Тульской области) заявление и документы подаются в офис Учреждения по экстерриториальному принципу, который расположен по адресу: г. Тула, ул. Комсомольская, 45.

Необходимо представить следующие документы:

заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации;

межевой план;

правоустанавливающие документы на исходные земельные участки, если право на участки ранее не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

За кадастровый учет плата не взимается. Однако за регистрацию права собственности физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства необходимо уплатить госпошлину — 350 руб.

За истекший период 2018 года Кадастровой палатой по Тульской области поставлено на кадастровый учет более 400 земельных участков, образованных путем объединения.

Одновременно с кадастровым учетом и регистрацией права собственности на новый участок будет осуществлено снятие с кадастрового учета и зарегистрировано прекращение прав на исходные земельные участки.

После завершения государственной регистрации в подтверждение права собственности на новый земельный участок будет выдана выписка из ЕГРН.