Законны ли постройки на набережной Упы?

— Добрый день, уважаемая редакция. Мучает меня вот какой вопрос. Насколько законны постройки на набережной Упы? Там располагаются здание контактного зоопарка и еще какое-то непонятное уродливое сооружение из шлакоблока. Помню, как рядом с мостом стояло незаконно возведенное кафе «Ласточкино Гнездо». Здесь, мне кажется, ситуация похожая. Не могли бы вы помочь разобраться в этом? Кадастровая карта информации никакой не дала.