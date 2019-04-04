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Законны ли постройки на набережной Упы?

Законны ли постройки на набережной Упы?

Читатель Myslo Максим Н. спрашивает:

— Добрый день, уважаемая редакция. Мучает меня вот какой вопрос. Насколько законны постройки на набережной Упы? Там располагаются здание контактного зоопарка и еще какое-то непонятное уродливое сооружение из шлакоблока. Помню, как рядом с мостом стояло незаконно возведенное кафе «Ласточкино Гнездо». Здесь, мне кажется, ситуация похожая. Не могли бы вы помочь разобраться в этом? Кадастровая карта информации никакой не дала.

 

Пресс-служба администрации Тулы пояснила:

 

— Данные постройки располагаются на основании договоров на право размещения. В настоящее время идёт комплексное благоустройство набережной за счёт средств предпринимателя.

Контактный зоопарк был закрыт еще осенью 2017 года после многочисленных жалоб жителей. Подробнее об этом можно почитать здесь.

 

 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:25 0
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