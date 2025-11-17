Как удалить (почти) все о себе из Интернета

Многие не подозревают, какой объем личной информации остается в Сети: профили на забытых форумах, учетные записи на маркетплейсах, подписки и даже удаленные когда-то данные. Это создает риски, включая возможность шантажа.

Хотя полностью очистить цифровое пространство не получится, вы можете значительно снизить свои риски, советует "Вестник киберполиции". Выполните следующие шаги.

Проведите цифровую разведку

Начните с поиска информации о себе. Используйте для этого:

Свое имя и фамилию.

Основные e-mail адреса.

Никнеймы, которые вы использовали.

Для углубленного поиска воспользуйтесь сервисами:

Namechk — проверит занятость вашего никнейма в десятках социальных сетей.

Web Cleaner — выполнит поиск по вашим данным в нескольких поисковых системах одновременно.

Закройте старые аккаунты

Постепенно удалите неиспользуемые профили в социальных сетях и на других сайтах. Сервис JustDeleteMe содержит инструкции по удалению аккаунтов для сотен ресурсов. Также отзовите разрешения у старых приложений в настройках безопасности Google, Apple.

Используйте «право на забвление»

Если в поиске найдена компрометирующая или недостоверная информация, подайте запрос на удаление ссылок в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru. Если данные находятся на конкретном сайте, найдите его владельца через who.is и запросите удаление. Для удаления архивных копий страниц обращайтесь в archive.org.

Повысьте защиту на будущее

Активируйте сервисы мониторинга утечек данных. Тщательно настройте параметры конфиденциальности в социальных сетях и операционных системах.

Наведите порядок в почте

Очистите почтовый ящик: отпишитесь от ненужных рассылок, удалите письма, содержащие конфиденциальные данные (пароли, коды, сканы документов). Не храните личную информацию в почте.

Настройте устройства

Регулярно очищайте историю браузера, кэш и куки. Удобнее настроить автоматическую очистку при закрытии браузера. На смартфоне отключите рекламный идентификатор в настройках системы.

Полное исчезновение из Интернета недостижимо, но сократить свой цифровой след до минимума — вполне реальная задача.