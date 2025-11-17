  1. Моя Слобода
Как тулякам продать квартиру в ипотеке?

Как тулякам продать квартиру в ипотеке?

Продать квартиру в ипотеке, чтобы переехать или купить жилье лучше, — обычная практика. Специалисты Росреестра по Тульской области рассказали о ключевых правилах для такой сделки.

Поскольку квартира в ипотеке — это залог банка, информация об обременении есть в ЕГРН. Это блокирует любые операции с недвижимостью без ведома кредитора. Поэтому начать нужно с получения официального разрешения банка на продажу.

Продать такую квартиру можно несколькими путями:

  • Погасить кредит досрочно перед сделкой (часто деньгами покупателя).
  • Направить средства покупателя прямо в банк в день оформления собственности.
  • Перевести долг на покупателя, если банк одобрит нового заемщика.

«Покупка обремененной недвижимости сопряжена с рисками, поэтому важно тщательно проверять все документы и часто — привлекать профессионалов», — отметила и. о. руководителя ведомства Наталья Болсуновская.

сегодня, в 11:10

