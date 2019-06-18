Новая нога не выросла, а группу инвалидности поменяли. Это законно?

70-летнему Владимиру Кузьмину в 2015 году ампутировали ногу, два года он был инвалидом второй группы, но в 2017 году ему сменили группу на третью. Мужчина обратился в редакцию Myslo.

– Осенью 2014 года случайно наступил на даче на ржавый гвоздь, ступня начала болеть, даже спать не мог. В начале 2015 года начали появляться волдыри, – рассказал Владимир Кузьмин. – Обратился к врачу, тот направил меня в стационар сосудистой хирургии. Сделали операцию, но через какое-то время шов разошелся. Рана заживала плохо, развился некроз правой стопы, и меня перенаправили в больницу на ул. Тимирязева. Там мне предложили единственный вариант – ампутацию ноги. После этого я прошел медкомиссию и получил вторую группу инвалидности.

В 2016 году Владимир вновь прошел медкомиссию и вновь получил вторую группу инвалидности. А когда пришло время в 2017 году снова проходить медкомиссию и оформлять инвалидность бессрочно, то неожиданно оказалось, что он инвалид третьей группы, а не второй. Комиссию Владимир Кузьмин проходил в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области, в бюро №1.

– Ее руководитель Андрей Шатров, который определял меня на группу, пояснил, что у меня нет инсульта или диабета, поэтому у меня может быть только третья группа. Но я же в магазин не могу сам сходить, мне соцработник помогает – ходит за покупками. Мне самому очень затруднительно себя обслуживать, костыли и протез есть, но он достаточно тяжелый. Так что это настоящая проблема. А тут еще группу изменили: у меня что, нога выросла за год и я теперь себя сам обслуживать могу? Человек палец потеряет, ему третью дают, а у меня ноги нет, и тоже третья!

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 2015 г. №1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Приложением к этому документы является Количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (в процентах, применительно к клинико-функциональной характеристике стойких нарушений функций организма человека). В ней говорится, что высокая ампутация бедра – это 70% нарушения функций организма. То есть как раз достаточно, чтобы человек считался инвалидом второй группы.

Редакция Myslo направила официальный запрос по поводу определения группы инвалидности Владимиру Кузьмину.

Выяснилось, что основания для смены группы действительно есть. В Главном бюро медико-социальной экспертизы Тульской области пояснили, что признание гражданина инвалидом ведется, исходя из комплексной оценки состояния его здоровья и степени ограничения жизнедеятельности:

«Основанием для установления инвалидности является не факт наличия заболевания, а его последствия, которые значительно ограничивают способность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, контролировать свое поведение, общаться, ориентироваться, выполнять трудовую деятельность.

Культя представляет собой фактически новый «орган» опорно­двигательной системы, обеспечивающий протезирование. Реабилитация протезируемых больных включает комплекс протезно-ортопедических (от подготовки к про­тезированию до пользования протезными устройствами при выполнении бытовых и трудовых движений) и социально-трудовых (рациональное трудовое устройство) мероприятий.

При первичном освидетельствовании во МСЭ уточняются период, в котором находится больной после ампутации, сроки снабжения и освоения по­стоянного протеза (по заключению ортопеда-протезиста). Учитывается также способность пользоваться костылями, поскольку лучше и быстрее осваивают протез лица, свободно владеющие костылями.

При переосвидетельствовании больных во МСЭ следует учитывать степень освоения протеза, которая оценивается в зависимости от длительности пользования протезом при ходьбе, стоянии, сидении без ухудшения состояния культи и компенсирующих органов; состояние сохранившейся конечности, наличие сопутствующих заболеваний.

При значительном снижении степени достигнутой компенсации в результате присоединившегося вторично патологического процесса у лиц с культями нижней конечности группа инвалидности в зависимости от тяжести изменений и возможности самостоятельного передвижения может быть изменена на более высокую с указанием срока переосвидетельствования.

Таким образом, экспертиза больных, перенесших ампутацию нижней конечности, основывается на данных о состоянии культи, эффективности протезирования, функции другой конечности, остальных отделов костно­мышечной системы, сопутствующих заболеваниях.

В соответствии с п. 13.2.4.9 приказа №1024н количественная оценка степени выраженности нарушений функций 70% определяется при ампутации конечности на уровне бедра при наличии медицинских противопоказаний к протезированию и на первый год после ампутации для проведения реабили­тационных (включая необходимость реконструктивного оперативного лече­ния) мероприятий, что соответствует II группе инвалидности. В дальнейшем протезированная культя бедра дает основания для установления III труппы инвалидности независимо от профессии без указания срока переосвидетель­ствования (п. 13.2.4.8 приказа №1024н - 40-60%).

На момент прохождения медико-социальной экспертизы Владимиром Кульминым в 2017 г. ампутационная культя средней трети правого бедра состоя­тельна - без гиперемии , инфильтрации , отделяемого. Культя протезирова­на. Перемещается с опорой на протез и костыли.

Данными о состоянии здоровья Кузьмина в настоящее время учре­ждение медико-социальной экспертизы не располагает, в связи с чем реко­мендуем обратиться в медицинскую организацию по месту его нахождения и, при наличии оснований, оформить направление на медико-социальную экспертизу по форме №088/у.

При поступлении в учреждение МСЭ по Тульской области направления на проведение медико-социальной экспертизы из медицинского учреждения, медико-социальная экспертиза Главным бюро МСЭ по Тульской облас­ти будет проведена Кузьмину В.П. на основании представленных медицинских документов, отражающих его состояние здоровья в настоящее время, ре­зультатов объективного осмотра и в соответствии с нормативно-правовыми актами».

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