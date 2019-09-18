Будет ли на Myslo проект «Первоклассники-2019»?

Будет! Наши фотографы активно работают над его созданием. Съемки проводятся в школах ежедневно.

Первоклашек в Большой Туле традиционно много. Только в прошлом году в проекте поучаствовали 5243 ученика из 210 классов. В этом году участников планируется еще больше. Предполагается, что проект будет завершен к концу октября.

Напомним, для участия детей в съемках родителям необходимо подписать согласие. Ваши дети в этом году пошли в 1 класс? Вы хотите поучаствовать, вам пока не сообщали о проекте? Узнайте подробную информацию и время съемок у классных руководителей или позвоните в Myslo по тел. 57-07-07 доб. 204.