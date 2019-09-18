Когда в Туле начнется отопительный сезон?

Об этом нас спрашивают туляки. Расскажем общие правила и напомним, какие условия должны быть соблюдены, чтобы в наших домах появилось тепло.

Первое и самое важное: отопительный сезон начинается по постановлению главы администрации города. Такое решение глава может принять, если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха будет не выше +8 градусов.

Когда постановление подписано, у котельных и управляющих компаний еще есть пять дней для подачи тепла потребителям. После этого, УК дается еще 10 дней на регулировку внутренних систем отопления в домах.

После того, как отопление будет запущено, температура в квартирах должна быть больше 18 градусов.

Кстати, судя по прогнозу погоды отопительный сезон может наступить очень скоро:

Среднесуточная температура сегодня уже ниже 8 градусов, и пока потепления не предвидится.