Как правильно выбрать цветы к 8 Марта

Цветы – один из самых популярных подарков на Международный женский день. Больше половины мужчин преподнесут на 8 Марта в подарок подругам и близким женщинам цветы. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать не только красивый букет и сохранить его надолго, но и как не попасться на уловки ушлых продавцов.

Отдавайте предпочтение букетам, собранных при вас, а не готовым композициям. Продавцы могут собирать увядающие цветы в букеты или большие композиции со свежесрезанными, обрывать подсохшие и потемневшие лепестки, маскировать изъяны яркой упаковкой или заматывать бутоны бумагой или тканью, декорируя блёстками и красителями. Выбирайте полураспустившиеся цветы. Они будут радовать глаз намного дольше, чем раскрывшиеся бутоны. Оптимальный вариант - раскрытые цветы вперемешку с бутонами. Бутон свежего цветка - гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен быть стянут резинкой (касается тюльпанов) или закреплён у основания липкой лентой (касается гербер). Бутон розы должен быть твёрдым у основания. Обратите внимание на стебли, листья и срез. Стебли свежих цветов - упругие, «мясистые», без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Срез должен быть влажным, светлым и без постороннего запаха. Если вы заметили, что срез стебля почернел или пожелтел, значит, цветок уже давно срезали и долго держали без воды. Правильное хранения также поможет сохранить букет надолго. Лучше всего не допускать резких перепадов температур – для цветов это губительно. Если вы принесли букет с мороза, то лучше дать ему «привыкнуть» к комнатной температуре на балконе или в подъезде.

Также не стоит обновить срез, если этого не сделали в цветочном магазине. От стебля нужно отрезать не больше 2-3 см, держа стебли под струей воды. Нижние листья тоже стоит удалить, чтобы избежать процесса гниения в воде. Спустя три дня операцию можно повторить: промыть и подрезать стебли, сполоснуть вазу и обновить воду.