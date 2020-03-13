Можно ли сделать перепланировку в квартире и никому не рассказывать

На вопрос отвечают специалисты Кадастровой палаты по Тульской области.

Перепланировка — это изменение конфигурации жилого помещения в многоквартирном доме, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения, говорится в Жилищном кодексе РФ.

«К перепланировке нужно отнестись со всей ответственностью, поскольку не все, что хочется переделать в своей квартире, может быть узаконено. Главное правило перепланировки: до начала проведения работ она должна быть согласована с органом местного самоуправления на предмет соблюдения безопасности, санитарных и строительных нормам и, конечно, прав соседей», — отметила директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

Так, нельзя сносить несущие стены, переносить радиаторы на балкон или лоджию, перенести кухню или санузел в другое помещение, если под ним находится жилая комната.

Переустройство помещения в многоквартирном доме — это установка, замена и перенос инженерных сетей, электрического и санитарно-технического оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения. Это не то же самое, что перепланировка, поскольку конфигурация помещения не меняется.

Если перепланировка или переустройство квартиры проведены без предварительного согласования, то изменения считаются самовольными. К ним же относится и ремонт, не соответствующий предоставленному эскизу или проекту.

Многие владельцы квартир думают, что можно сделать перепланировку и молчать о ней.

«Это до определенного момента, например, собственник сделал перепланировку в квартире без всякого согласования. Он решает продать ее, а покупатель — приобрести квартиру в ипотеку. Банк в обязательном порядке запросит техническую документацию и направит специалиста для осмотра объекта. В случае выявления незаконной перепланировки в выдаче ипотечного кредита будет отказано», — объяснила эксперт Кадастровой палаты по Тульской области.

Если обнаружатся изменения, которые противоречат закону, собственнику грозит административный штраф до 2,5 тыс. рублей, а также он будет обязан восстановить изначальный облик квартиры. Если собственник не выполнит это требование, то полномочный орган может подать на него в суд, и в случае удовлетворения иска его могут выселить, а квартиру продать с публичных торгов. При этом судебные издержки и сумма, которая нужна для восстановления квартиры, вычтут из суммы сделки, а бывший собственник получит остаток денег от продажи.