Как сменить страховую компанию ОМС, если старая не устраивает?

Не можете попасть на прием к врачу или получить медпомощь? Страховая, выдавшая вам полис, не помогает? Вы можете сменить ее. Как это сделать и куда обратиться, рассказали эксперты системы ОМС.

Зачем нужен полис

Полис ОМС гарантирует гражданам РФ право на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Но в реальной жизни все не так гладко. Иногда трудно вовремя записаться к врачу, сдать анализы, получить нужное направление. Частно нам приходится оплачивать медуслуги из своего кармана.

Здесь на помощь пациентам должны прийти страховые медицинские организации (СМО). Именно они имеют полномочия осуществлять контроль качества оказания медпомощи, добиваться соблюдения прав застрахованных пациентов. Эта помощь бесплатна.

«Задача страховой компании - проконсультировать пациента по вопросам ОМС, оперативно оказать помощь при возникновении проблем с получением медпомощи. А в случае нарушении прав - выступить на стороне пациента, предоставляя его интересы в решении конфликта в досудебном и судебном порядках», - говорит член Совета по медицинскому страхованию ВСС Надежда Гришина.

Как часто можно менять страховую организацию?

Замену можно осуществлять не чаще раза в год, и она должна быть совершена не позднее 1 ноября текущего года. После 1 ноября СМО не имеет право принимать заявление на смену СМО (Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» № 326-ФЗ и Правила ОМС).

Следовательно, подать именно заявление на замену СМО можно будет только с 1 января уже следующего года. Эксперты уточняют, что есть ряд исключений, которые позволяют пациенту произвести замену чаще одного раза за год. Среди них: смена региона проживания, прекращение действия договора по причине ликвидации СМО.

Как выбрать страховую медицинскую организацию?

Выясните перечень организаций, работающих в нужном регионе, для нас - в Тульской области. Реестр компаний можно увидеть на официальном сайте территориального фонда ОМС вашего региона. Для туляков список можно посмотреть здесь.

В перечне приводятся название организации, её фактический и юридический адрес, ФИО руководителя, контактные данные, дата выдачи лицензии.

Затем важно собрать информацию о работе СМО.

«Важно изучить отзывы застрахованных в интернете, посмотреть сайт компании, его обновления, обратить внимание на возможности оперативной связи с СМО», - рекомендует советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Также по мнению экспертов, нужно оценить удобство, легкость поиска компании, обратить внимание на ее просветительскую деятельность.

Как сменить страховую?

Выбрали организацию? Подайте заявление о смене СМО: лично в страховой, в МФЦ или на портале госуслуг.

1. Если подаете заявление лично, потребуются следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении (для граждан моложе 14 лет), а также СНИЛС (страховое свидетельство).

«Застрахованные лица младше 18 лет должны посетить страховую медицинскую организацию для подачи заявления в сопровождении своего представителя по закону», - обращает внимание советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

2. Если пункт выдачи полиса находится далеко от места жительства гражданина, подать заявление на замену СМО можно также через любое отделение МФЦ (там тоже нужны документы).

3. Подаем заявление через «Госуслуги». У вас должна быть подтвержденная учетная запись. Выбираем раздел «Здоровье», заходим во вкладку «Управление полисом ОМС». Нажимаем «Начать» и - выбираем, кому нужно сменить полис, дать согласие на поиск полиса ОМС и запросить его данные. Поиск обычно занимает около 15 минут, но иногда из-за нагрузок может учеличиться до нескольких дней.

Когда данные полиса ОМС будут найдены, вы получите уведомление и сможете продолжить оформление заявления на смену СМО. Чтобы продолжить, заполните электронную форму заявления, проверьте личные данные и номер полиса, выберите страховую медицинскую компанию.

Заявление нужно будет подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью. В ваш личный кабинет придет уведомление, когда произойдет смена СМО. Вы получите полис ОМС в виде штрих-кода.

Вне зависимости от способа подачи заявления о смене СМО граждане получают выписку о полисе. Меняя страховую медицинскую организацию, помните о том, что делать это можно только один раз в год.