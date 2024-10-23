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Какое наказание ждет за замазанные грязью номера машины?

Какое наказание ждет за замазанные грязью номера машины?

Если скрывать номера авто — можно лишиться прав до 1,5 лет

Президент подписал закон о более строгом наказании за использование устройств, которые мешают распознаванию госномеров на транспорте.

Основание: Федеральный закон от 14.10.2024 № 342-ФЗ, ст. 12.2 КоАП РФ

Как было раньше
 

Штраф до 5 000 ₽ или лишение прав от 1 до 3 месяцев полагались за езду:

  • без номеров
  • с видоизмененными номерами
  • с применением устройств и материалов для сокрытия номеров

Что изменилось

  • За применение устройств для сокрытия номеров - лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет с конфискацией таких устройств. Например, рамки или электромагнитов.
  • За езду без номеров или сокрытие их различными материалами - штраф до 5 000 ₽. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 1,5 лет. 

Материалы для сокрытия номеров — это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения.

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