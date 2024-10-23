Какое наказание ждет за замазанные грязью номера машины?

Если скрывать номера авто — можно лишиться прав до 1,5 лет
Президент подписал закон о более строгом наказании за использование устройств, которые мешают распознаванию госномеров на транспорте.
Основание: Федеральный закон от 14.10.2024 № 342-ФЗ, ст. 12.2 КоАП РФ
Как было раньше
Штраф до 5 000 ₽ или лишение прав от 1 до 3 месяцев полагались за езду:
- без номеров
- с видоизмененными номерами
- с применением устройств и материалов для сокрытия номеров
Что изменилось
- За применение устройств для сокрытия номеров - лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет с конфискацией таких устройств. Например, рамки или электромагнитов.
- За езду без номеров или сокрытие их различными материалами - штраф до 5 000 ₽. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 1,5 лет.
Материалы для сокрытия номеров — это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения.