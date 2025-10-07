  1. Моя Слобода
  Спрашивали? Отвечаем!
  Какие работы нужно провести на земельном участке, чтобы он считался «освоенным»
Какие работы нужно провести на земельном участке, чтобы он считался «освоенным»

Какие работы нужно провести на земельном участке, чтобы он считался «освоенным»

Управление Росреестра по Тульской области разъясняет новые правила освоения участков, которые действуют с 1 сентября 2025 года. 

Эти меры направлены на устранение заброшенных, захламленных или сильно заросших земельных участков, а также устранение случаев, когда земля остается без какого-либо ухода. 

Для сохранения участка в надлежащем состоянии достаточно придерживаться нескольких несложных действий. Вот некоторые работы, которые следует провести на участке, чтобы он считался «освоенным»:

  • очистить территорию от дикорастущих деревьев и кустарников, убрать сорную растительность;
  • убрать мусор, строительные отходы и прочие посторонние предметы, которые портят внешний вид участка;
  • провести мелиоративные работы — от осушения заболоченных участков до увлажнения иссохшего грунта;
  • укрепить грунт, сделать на участке насыпи для лучшей дренажной системы или защиты от эрозии;
  • удалить плодородный слой грунта для последующего его правильного хранения и использования;
  • проложить временные коммуникации.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина отметила:

— Основная задача новых правил — превратить участки в пригодные для эксплуатации объекты, соответствующие их целевому назначению и разрешенным видам использования. Установленные правила стимулируют владельцев земли заботиться о своих участках, поддерживая экологический баланс и эстетический облик населённых пунктов.

Фото Алексея Пирязева.

вчера, в 14:30 −1

