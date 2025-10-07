Какие работы нужно провести на земельном участке, чтобы он считался «освоенным»

Управление Росреестра по Тульской области разъясняет новые правила освоения участков, которые действуют с 1 сентября 2025 года.

Эти меры направлены на устранение заброшенных, захламленных или сильно заросших земельных участков, а также устранение случаев, когда земля остается без какого-либо ухода.

Для сохранения участка в надлежащем состоянии достаточно придерживаться нескольких несложных действий. Вот некоторые работы, которые следует провести на участке, чтобы он считался «освоенным»:

очистить территорию от дикорастущих деревьев и кустарников, убрать сорную растительность;

убрать мусор, строительные отходы и прочие посторонние предметы, которые портят внешний вид участка;

провести мелиоративные работы — от осушения заболоченных участков до увлажнения иссохшего грунта;

укрепить грунт, сделать на участке насыпи для лучшей дренажной системы или защиты от эрозии;

удалить плодородный слой грунта для последующего его правильного хранения и использования;

проложить временные коммуникации.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина отметила:

— Основная задача новых правил — превратить участки в пригодные для эксплуатации объекты, соответствующие их целевому назначению и разрешенным видам использования. Установленные правила стимулируют владельцев земли заботиться о своих участках, поддерживая экологический баланс и эстетический облик населённых пунктов.

Фото Алексея Пирязева.