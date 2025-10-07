Какие работы нужно провести на земельном участке, чтобы он считался «освоенным»

Управление Росреестра по Тульской области разъясняет новые правила освоения участков, которые действуют с 1 сентября 2025 года.
Эти меры направлены на устранение заброшенных, захламленных или сильно заросших земельных участков, а также устранение случаев, когда земля остается без какого-либо ухода.
Для сохранения участка в надлежащем состоянии достаточно придерживаться нескольких несложных действий. Вот некоторые работы, которые следует провести на участке, чтобы он считался «освоенным»:
- очистить территорию от дикорастущих деревьев и кустарников, убрать сорную растительность;
- убрать мусор, строительные отходы и прочие посторонние предметы, которые портят внешний вид участка;
- провести мелиоративные работы — от осушения заболоченных участков до увлажнения иссохшего грунта;
- укрепить грунт, сделать на участке насыпи для лучшей дренажной системы или защиты от эрозии;
- удалить плодородный слой грунта для последующего его правильного хранения и использования;
- проложить временные коммуникации.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина отметила:
— Основная задача новых правил — превратить участки в пригодные для эксплуатации объекты, соответствующие их целевому назначению и разрешенным видам использования. Установленные правила стимулируют владельцев земли заботиться о своих участках, поддерживая экологический баланс и эстетический облик населённых пунктов.
Фото Алексея Пирязева.